Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

31.01.2017

6

0 31.01.2017

Die Arbeitslosigkeit von Dezember auf Januar im Bezirk der Arbeitsagentur Sulzbach-Rosenberg um rund 170 Personen, sprich 22 Prozent, an. Insbesondere Arbeitnehmer mit witterungsabhängigen Berufen meldeten sich beschäftigungslos. Die Quote kletterte von 3,0 im Dezember auf 3,7 Prozent im Januar. Exakt der Wert zum Vergleichsmonat 2016.

Nahezu unverändert

Verstärkte Nachfrage

Während des Berichtsmonats meldeten sich rund 370 Frauen und Männer neu oder erneut arbeitslos, 110 Personen (39 Prozent) mehr als im Dezember. Im Vergleich zum Januar vor einem Jahr waren es 40 Personen (9,7 Prozent) weniger. Mitte Januar waren in der Sulzbach-Rosenberger Arbeitsagentur 940 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Januar 2016 blieb der Stand nahezu unverändert."Im Januar machte sich der Wintereinbruch auch auf dem Arbeitsmarkt im Sulzbach-Rosenberger Bezirk bemerkbar. Betroffen waren überwiegend Beschäftigte mit witterungsabhängigen Berufen", sagte der Leiter der Geschäftsstelle Sulzbach-Rosenberg, Franz Elsner. Mit weiteren dramatischen Einbrüchen rechnet er jedoch nicht. Bei allgemein anhaltend unveränderter Dynamik am Arbeitsmarkt würden nach wie vor gut ausgebildete Fachkräfte aus der Elektro- sowie Heizungs- und Sanitärbranche gesucht. Gefragt seien ferner, wie in den Vormonaten, insbesondere Metallfachkräfte wie Metallbauer, Industriemechaniker, Mechatroniker und Schweißer. Es bestehe weiter Bedarf an qualifizierten Fachkräften im Handel, jedoch vorwiegend für flexible Teilzeitkräfte, so Elsner.Unabhängig von der saisonal bedingt stagnierenden Personalnachfrage stelle sich die Arbeitsagentur bereits heute auf eine stark zunehmende Fachkräftenachfrage im Frühjahr ein. Für diese zu erwartende Entwicklung spreche der gegenüber den Vormonaten angestiegene Zugang von Angeboten aus der Zeitarbeitsbranche im Januar. Im Vormonat waren im gemeinsamen Stellenpool der Arbeitsagentur des Jobcenters rund 270 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote zur Besetzung gemeldet, rund 30 Offerten (13 Prozent) mehr als im Januar 2016.