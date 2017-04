Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

04.04.2017

04.04.2017

"Effiziente Beleuchtung spart bis zu 50 Prozent Energie! Unter dem Motto "Impuls für Bayern" trafen sich zwölf Unternehmen beim Rohrwerk Maxhütte. Die Unternehmer-Plattform hat sich nach Angaben der Presseabteilung des Eon-Vertriebs das Ziel gesetzt, Einsparpotenziale in der betrieblichen Praxis zu heben und Energie-Know-how bei den Teilnehmern im Dialog mit anderen Unternehmen aufzubauen.

Schon hohes Niveau erreicht

Auszeichnung als Gütesiegel

Schwerpunkt beim Treffen war das Thema Beleuchtung. Hier lassen sich in Produktion und Verwaltung bis zu 50 Prozent an Energie einsparen. Beim Gastgeber Rohrwerk Maxhütte hat das Thema "schonender Ressourceneinsatz" nach Angaben des Energieversorgers bereits seit langem einen hohen Stellenwert."Unser Werk hat beim sparsamen Einsatz von Strom und Wärme bereits ein hohes Niveau erreicht und verbessert sich kontinuierlich auf diesem Gebiet", so Hans Donhauser , Energie-Manager im Rohrwerk Maxhütte. "Gerne haben wir für das Netzwerktreffen unsere Tore geöffnet und den Vertretern anderer Firmen einen Blick hinter die Kulissen unserer technologisch anspruchsvollen Produktion gewährt", so Donhauser weiter. "Wir wollen aus Energie das Beste herausholen und dabei möglichst rasch und praxisnah voneinander lernen", sagte Eon-Experte Jörg Meier , der das Treffen moderierte. "Unser Netzwerk profitiert enorm von den Arbeitstreffen bei den teilnehmenden Firmen vor Ort. Hier kann man Best-Practice-Beispiele gleich live in der Produktion kennenlernen", so Meier weiter. Das Netzwerk wird laut Presseinformation von Eon und dem Bayernwerk getragen. Mit dabei war auch der Hauptgeschäftsführer der IHK Regensburg, Dr. Jürgen Helmes , der die Entschlussfreude der Unternehmen lobte. Er sehe große Chancen, die sich so über Branchengrenzen hinweg eröffnen. Die IHK unterstützt die Arbeit des Effizienznetzwerkes.Als symbolisches Zeichen dieser Unterstützung, so berichtet der Konzern weiter, übernahm Helmes die Auszeichnung mit dem Gütesiegel der Arbeitsgemeinschaft der Energieeffizienz-Netzwerke Deutschland (AGEEN) durch Übergabe der Urkunden an die zwölf Unternehmen.Mit dem AGEEN-Gütesiegel werden besonders professionelle und langfristig konzipierte Netzwerke ausgezeichnet. Fachlich bietet die Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH (FfE) aus München Unterstützung. Als FfE-Leiterin Industrielles Energiemanagement ist Anna Gruber von Anfang an dabei.