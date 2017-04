Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

24.04.2017

Weißenberg. Wenn sich 16 Bio-Produzenten und Vermarkter aus ganz Deutschland und Österreich zum Austausch in der Oberpfalz treffen, haben sie nicht nur viel zu erzählen. Innerhalb des einst von der Unternehmensberatung Kugler & Rosenberger angestoßenen und betreuten Netzwerks Bestbio-Höfe, zu dem auch der Hutzelhof zählt, loten die Bioproduzenten regelmäßig Möglichkeiten aus, gemeinsam noch besser zu werden.

Beim Treffen in Weißenberg nahmen die Branchenkollegen das Internet-Shopsystem des Hutzelhofes unter die Lupe, bevor sie sich von Frank Braun, seines Zeichens Vorsitzender des Vereins Bluepingu, einen Motivationsschub holten. Unter dem Motto "Der nachhaltige Unternehmer - mehr als ein grünes Portfolio" beleuchtete der gefragte Dozent das Spannungsfeld zwischen unternehmerischer Glaubwürdigkeit und ökonomischem Erfolg.Braun ermunterte seine Zuhörer, bei allen Entscheidungen in lebenslangen Kreisläufen zu denken und über den eigenen Schatten zu springen, wenn es um die Zusammenarbeit untereinander geht. "Gemeinsam ist man weniger allein" - das gelte auch für die Bewältigung der komplexen Anforderungen.Beim Rundgang über den Hutzelhof mit den Geschäftsführern Günter Kugler und Jürgen Obermeier spitzten die Gäste in die wohlig warme Bäckerei, Kühl- und Trockenlager und Kommisionierung der grünen Frei-Haus-Lieferkisten.