Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

05.05.2017

25

0 05.05.201725

"Die Wärme ist ganzjährig verfügbar. Heizkessel und Brennstofflager werden in den Häusern nicht gebraucht", legt Dr. Michael Jakuttis den Kern der Fernwärmeversorgung in der Herzogstadt auf den Tisch. Der Leiter des Biomasse-Heizkraftwerks spricht aktuell von Expansion, die nicht nur auf die Kundschaft Auswirkungen hat.

Gedankenspiele erlaubt

Daten & Zahlen Das Biomasseheizkraftwerk an der Europastraße arbeitet als Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage auf Basis von naturbelassenem Holz aus der Region. Eingesetzt werden Hölzer aus der Landschaftspflege aus einem Umkreis von maximal 100 Kilometern. Der jährliche Holzbedarf liegt bei etwa 80 000 Tonnen. Damit werden pro Jahr etwa 21 Millionen Liter Heizöl ersetzt. Die Wärme wird ins Danpower-Fernwärmenetz in Sulzbach-Rosenberg eingespeist und für die Versorgung von Privathaushalten, öffentlichen Einrichtungen und Gewerbe genutzt. Das Fernwärmenetz in Sulzbach- Rosenberg ist neun Kilometer lang. Das Medium darin ist Heißwasser bei 80 bis 95°C im Vorlauf.



Brennstoff: 210 000 m3 Holzhackschnitzel (Landschaftspflege).



Wärmemenge/Jahr: 20 000 MWh.



Strommenge/Jahr: 33 000 MWh (Versorgung von 10 000 Haushalten theoretisch möglich).



Einsparung an CO2: 30 000 Tonnen im Jahr.



Staubemissionen: 1000-fach weniger als Kamin oder Kachelofen.



Inbetriebnahme: 2006. (oy)

Wir dimensionieren die Leitungen von Haus aus ausreichend, um auch für die Zukunft gewappnet sein. Dr. Michael Jakuttis

"Umweltfreundliche Energie" ist in Zeiten des Klimawandels ein oft gehörter Begriff. Vielerorts gründen sich Initiativen, um sich unabhängig von fossilen Brennstoffen zu machen. Energieautarke Stadtteile, Kommunen oder Dörfer wollen sich von Großkonzernen lösen, sie beschleunigen quasi den Ausstieg aus der Kernenergie. Bei der Umstellung auf erneuerbare Energien kommen oft auch Hackschnitzel zum Einsatz. Sie werden in einem zentralen Heizkraftwerk als CO2-neutraler Brennstoff eingesetzt, versorgen Wohnhäuser, öffentliche Gebäude oder Schwimmbäder mit Wärme. Auch die Erzeugung von Strom ist bei entsprechenden Voraussatzungen eine Option.Eine solche Anlage steht mit dem Biomasse-Heizkraftwerk der Firma Danpower am Eichelberg. "Wir liefern zuverlässig klimafreundliche Heizwärme für unser Fernwärmenetz in Sulzbach-Rosenberg und erzeugen Strom zur Einspeisung ins öffentliche Netz", erklärt Werkleiter Jakuttis. Wie der Chemie-Ingenieur angibt, habe die Betreibergesellschaft erst im vergangenen Jahr in die Anlagenoptimierung investiert und den Brennstoffplatz erneuert. Aktuell geht es aber um die Ausweitung des Fernwärmenetzes. So werden sich weitere Anschlussmöglichkeiten unter anderem im nordwestlichen Innenstadtbereich ergeben. Die neue Trasse wird vom Liliencenter aus erschlossen. Unter der Rosenberger Straße hindurch geht es zum LCC in der Oberen Gartenstraße und weiter zum Kreis-Bauhof.Im Zuge dieser Netz-Ausdehnung können weitere Bürogebäude und Mehrfamilienhäuser angeschlossen werden. Die Erweiterung um rund 300 Meter bedeutet für das Kraftwerk eine zusätzliche Abnahme von rund einem halben Megawatt Heizleistung. Der Kostenaufwand für die Maßnahme, die im Juli/August über die Bühne gehen soll, bewegt sich bei circa 200 000 Euro."Wir dimensionieren die Leitungen immer ausreichend, um auch für die Zukunft gewappnet sein. Mögliche neue Trassen könnten zum Beispiel in der Renner-Seitz- oder der Oberen Gartenstraße verlaufen, die Voraussetzungen sind geschaffen", ergänzt Jakuttis. Weitere Gedankenspiele befassen sich mit neuen Leitungen von der alten Post entweder über das Gymnasium zum Krankenhaus oder über den Philosophenweg zur Realschule. (Zum Thema)