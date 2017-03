Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

10.03.2017

1

0 10.03.2017

Dass Stadtrat Florian Bart für seinen Antrag jetzt lebenslang Freibier vom Fuchsbeck und vom Sperber bekommt, ist sicher nur ein haltloses Gerücht. Deren Küche brodelt aber in der Herzogstadt immer heftig, wenn es um Bier und Bratwürste geht. "Nur Bier von hier", titelte die SRZ - und die Emotionen kochten hoch wie im Sudkessel der beiden Brauer, die jetzt auf Vernunft hoffen.

Fortbestand sichern

Regional ist für mich aber eigentlich das, was den Innungsbereich betrifft. Bei den Brauereien sind das hier in Sulzbach nunmal nur wir beide. Christian Sperber

Warum muss man auf dem Altstadtfest einen Food-Truck aufstellen, wenn die Knappnesia gegenüber die schönsten Brotzeiten anbietet. Armin Ertel

Von Andreas RoyerEin in der Januar-Sitzung von CSU-Stadtrat Florian Bart gestellter Antrag zielt darauf ab, bei städtischen Veranstaltungen und Festen ab 2017 nur noch Getränke der örtlichen Brauereien sowie Erzeugnisse der städtischen Metzgereien, Bäckereien und Gastronomen - soweit diese ein entsprechendes Angebot haben - zuzulassen. Stände von Gastronomen mit Brauereibindung sollten ausgenommen sein.Zunächst sorgte dieses Ansinnen für kontroverse Ansichten - letztlich folgte aber ein Verweis des Antrags zur Weiterbehandlung in den Ausschuss für Familie, Jugend, Senioren, Behinderte, Kultur und Sport. Parallel dazu tat sich in der Herzogstadt ein Diskussionsfeld auf, dass Privatpersonen, Stammtische, Familien und Vereine umspannte. Mehrere Leserbriefe in der SRZ legten zudem Zeugnis davon ab.Kontroverse Meinungen allerorten, und dennoch zeichneten sich vier Grundhaltungen ab: 1. Alle Feste leben von der Vielfalt; 2. Der Antrag ist blanker Populismus 3. Sperber und Fuchsbeck über alles! und 4. Wir greifen zu einheimischen Produkten, aber reglementieren sollte man nichts. Dazu bot unsere Zeitung schon umfangreichen Lesestoff, bis auf die Meinung der Brauer selbst. Beim SRZ-Gespräch schildern sie nun ausführlich ihre Sichtweise und vermittelten den Eindruck, dass man an viele Themen nicht nur bierernst herangehen sollte.Zunächst legten die "Herren über die Gerstensäfte der Stadt", Christian Sperber und Armin Ertel, rückläufige Zahlen vor - und zwar über den Bierabsatz in ganz Bayern, der im Vergleich der Jahre 2015 mit 2016 um 2,9 Prozent abnahm. Schon allein vor diesem Hintergrund könnte man vermuten, dass den beiden Mitgliedern im Verband für Private Brauereien die aktuelle Diskussion entgegenkommen müsste. Doch die Brauer empfehlen vielmehr, die Vielfalt in der Regionalität zu suchen. Ihnen schwebt hier ein ausgeprägteres Verbraucherverhalten vor, mit dem lokale oder örtliche Anbieter - damit meinen die Brauer durchaus auch den Landkreis Amberg-Sulzbach oder in bestimmten Bereichen auch Teile der Oberpfalz - berücksichtigt und dadurch gestärkt werden. "Regional ist für mich aber eigentlich das, was den Innungsbereich betrifft. Bei den Brauereien sind das hier in Sulzbach nunmal nur wir beide", ergänzt Christian Sperber."Aber das kann man ohne Weiteres auch auf die Bäcker und Metzger anwenden. Warum muss man auf dem Altstadtfest einen Food-Truck aufstellen, wenn die Knappnesia gegenüber die schönsten Brotzeiten anbietet", unterstreicht der Fuchsbeck-Bräu. Generell vermuten sie hinter dem Bart-Antrag schon den Appell, dass man, da wo es möglich ist, auf Produkte aus der Region zugreifen sollte. Das werde wohl durch die nüchterne Formulierung so nicht ausgedrückt, und ein generelles Verbot von überregionalen Waren sei bestimmt auch aus rechtlichen Gründen außerhalb von städtischem Grund gar nicht durchzusetzen.Außerdem wäre dies nach Ansicht der lokalen Bier-Experten auch gar nicht nötig, wenn die Verbraucher ihr Konsumverhalten auf mehr Regionalität ausrichteten, denn dann würde trotz vielfältiger auswärtiger Konkurrenz die heimische Wirtschaft profitieren und der Fortbestand der kleineren Brauer, Metzger und Bäcker gesichert. "Es kann aber sogar sein, dass man bei unseren umfangreichen Angeboten, zum Beispiel bei den zahlreichen Brauereien im Landkreis - die einzelne örtliche Brauerei gar nicht mehr so schätzt. Man ist Vielfalt gewohnt, und erst wenn auch diese kleinen Brauereien dem Konkurrenzdruck der Großen weichen mussten, ist das Lamento groß", sinniert der Sperber-Bräu.Wie Armin Ertel als einer der Zunftvertreter weiter mitteilt, hätten sie als örtliche Brauer auch schon sehr viele Trends erlebt. Davor ist ihnen auch mit ihren vielfältigen und mehrfach ausgezeichneten Angebot an Bieren nicht bang. Und im Resümee wünschen sie sich, dass der Verbraucher mehr schätzt, was vor Ort vorhanden ist, denn dann brauche man erst gar nicht an Reglementierungen denken. (Nachgefragt)

"Bier genießt hohen Stellenwert"

Sulzbach-Rosenberg. (oy) Selten wurde in letzter Zeit ein Antrag im Stadtrat und in der Öffentlichkeit leidenschaftlicher diskutiert, als der von Florian Bart (CSU), der sich für die Verwendung von Speisen und Getränken von örtlichen Brauereien und Lebensmittelerzeugern stark machte.An der Februar-Sitzung, bei der es zu dieser Thematik etliche Wortmeldungen gab, konnte Bart krankheitsbedingt nicht teilnehmen und auch nicht auf etwaige Vorwürfe reagieren. Die SRZ wollte nun vom jüngsten Vertreter im Ratsgremium wissen, welche Absichten und Zielsetzungen mit dem Antrag verfolgt werden.Florian Bart: Eigentlich nicht, aber es scheint, dass in Sulzbach-Rosenberg die Themen Bier und Bratwürste einen sehr hohen Stellenwert genießen. Aber Spaß beiseite: Mein Antrag soll den Fokus auf mehr Regionalität legen, bezogen auf die Feste, bei denen die Stadt der Veranstalter ist. Und was natürlich auch wichtig ist: es hieß im Antrag sinngemäß, dass bei den Brauereien, Gastronomen und Lebensmittelherstellern ein entsprechendes Angebot vorhanden sein muss.Ja natürlich, regionale Produkte können sicher auch aus Frechetsfeld, Holnstein oder Weißenberg kommen. Allerdings ist für mich der Tegernsee nicht die gemeinte Region. Bei diesen Produkten kommt es wirklich nicht exakt auf den Kilometer an, wichtig ist dabei immer die lokale Wertschöpfung. Sicher weiß ich, dass bei Jugendlichen auch die sogenannten Biermischgetränke hoch im Kurs stehen, die können gerne von anderen Herstellern kommen, zumal sie von örtlichen Brauereien so nicht angeboten werden. Also die Vielfalt würde hier einem Mehr an Regionalität sicher nicht entgegenstehen.Inwieweit die Kommune hier Regelungen ähnlich dem Annabergfest treffen kann, müssen die Fachstellen der Stadt beurteilen. Viel wichtiger erscheint mir dagegen, dass wir unsere sehr guten, mehrfach prämierten heimischen Produkte mehr in den Vordergrund stellen. Gut wäre aber sicher eine Empfehlung der Stadt an die Konsumenten, bei den Festen auf örtliche oder regionale Produkte zurückzugreifen, um unsere Wirtschaft und die Arbeitnehmer in diesen Betrieben zu stärken. Vorschriften seien hier weniger geeignet. Und überdies: Zur Vielfalt auf den Festen gehört für mich ganz sicher auch die Döner-Bude oder der Pizzastand.