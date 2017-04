Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

13.04.2017

15

0 13.04.201715

Diesen Gründonnerstag wird die Region wohl nie vergessen: Vor 30 Jahren, am 16. April, meldete die Maxhütte Konkurs an beim Amtsgericht in Amberg - der Anfang vom Ende. Insgesamt gingen anschließend in der Region zwischen Auerbach und Haidhof rund 6500 Arbeitsplätze verloren. Die Neue Maxhütte schloss nach dem zweiten Konkurs von 1998 dann im Jahr 2002 endgültig ihre Pforten. Nur das Rohrwerk hat überlebt in der Stahltradition der Oberpfalz und führt den Namen fort.

Die Stadt hat sich inzwischen wieder erholt: Die Zahl der Betriebe verdoppelte sich von rund 800 auf etwa 1600, die Arbeitslosigkeit sank von damals rund 20 Prozent in der Region auf nunmehr 2,8 in Sulzbach-Rosenberg. Massive Umstrukturierungsmaßnahmen und Investitionen der Stadt in neue Industriegebiete haben sich inzwischen ausgezahlt.