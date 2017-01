Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

25.01.2017

Der Würfel ist gefallen: Nach Absegnung der Anträge auf Gebäude-Rückbau im alten MH-Gelände durch den Bauausschuss treten die Bemühungen um eine Sanierung des Westteils in ihre entscheidende Phase: Eigentümer Max Aicher steht zu seinen Zusagen. Das versicherte er im Exklusiv-Gespräch mit unserer Zeitung.

Drei Hauptpunkte

2017 könnte es klappen

Drei Fragen an Max Aicher Unsere Zeitung sprach mit Max Aicher von der Freilassinger Unternehmensgruppe über die Entscheidung des Bauausschusses der Stadt zum Rückbau von Anlagen der Maxhütte und die Zukunft des Geländes. Aicher bekennt sich nach wie vor zur MH und Herzogstadt.



Herr Aicher, wie haben Sie die Nachricht bewertet?



Max Aicher: Mit Freude und Erleichterung habe ich die Entscheidung des Bauausschusses zur Kenntnis genommen. Damit kann nun endlich, nach der ja bereits fertigen Altlastenuntersuchung, die vom Landratsamt geforderte Sanierungsplanung für die überwiegende Beseitigung der Altlasten im Westgelände, durchgeführt werden. Mein Ziel ist es nun, schnellstmöglich die Altlasten zu sanieren, um eine weitere Gefährdung des Grundwassers auszuschließen.



Wie wird dieses Projekt denn finanziert?



Es ist klar, dass diese Sanierung mit Unterstützung des Freistaates Bayern erfolgen muss. Dies war auch Voraussetzung bei den Verträgen 2004 mit dem Freistaat, damit ich das Maxhüttenareal zu einem Industrie- und Gewerbepark entwickeln kann. Dieses Projekt ist allerdings zum Scheitern verurteilt, wenn durch die Umsetzung ein Millionendefizit entstehen würde. Die jederzeit prüfbaren Berechnungen dazu zeigen dies deutlich.



Was geschieht mit dem Hochofen und der Plaza?



Ich stehe auch weiter zu meiner Zusage, den Hochofen mit Nebenanlagen einer Betreibergesellschaft zur Verfügung zu stellen, die in der Lage ist, die Hochofenplaza als Erinnerungsdenkmal an die lange Tradition der Stahlerzeugung in der Oberpfalz herzustellen und zu betreiben. Ein Abbruch des Hochofens war meinerseits nie geplant oder beantragt. Allerdings kann ein derartiges Projekt natürlich nicht von privater Seite getragen werden.



Ebenfalls stehe ich selbstverständlich weiter zu meinem Engagement in Sulzbach-Rosenberg - das mir in der Vergangenheit allerdings nicht immer leicht gemacht wurde.



Aber da ich beziehungsweise meine Stiftung mit dem Rohrwerk Maxhütte und der Maxhütte Technologie einer der größten Arbeitgeber am Ort sind, verpflichtet mich das auch zu weiteren Bemühungen: Ich möchte aus dem alten Maxhütten-Areal etwas Zukunftsträchtiges für die Stadt entwickeln. (ge)

Wir verhandeln mit dem Finanzministerium über die weitere Beteiligung des Freistaates Bayern. Objektmanager Bernhard Dobler

Wie geht es jetzt weiter rund um Stahlwerk und Hochofen? Objekt-Manager Bernhard Dobler und mit ihm Karl Reyzl, langjähriger Begleiter und Unterstützer der MH-Entwicklung, warten vor allem auf eines - den Sanierungsplan für das Westgelände, den das Ingenieurbüro Protect Umwelt erarbeitet. "Liegt er vor, können die Bescheide genehmigt werden." Spätestens im Juli sollte das Papier verfügbar sein.Die Kalkulation der Gesamtkosten durch das Büro Renner und Partner für Sanierung, Rückbauten, Erschließung und Verwertung dürfte bis dahin so weit fertig sein. Dann folgt ein entscheidender Schritt: "Wir verhandeln mit dem Finanzministerium über die weitere Beteiligung des Freistaates Bayern", kündigte Bernhard Dobler an.Zurzeit existieren nämlich keine gültigen Verträge mehr dazu. Im Ministerium herrschte lange Zeit Unklarheit zum Thema Denkmalschutz im Maxhütten-Areal, eine Hürde, die nun beseitigt sei.Es geht bei der Sanierung im Wesentlichen um drei Hauptpunkte: das gesamte Gebiet West (ohne Stahlwerk), das Stahlwerk mit Stranggussgebäude extra und das neue Baugebiet beim alten Bauhof am Nordrand des Schlackenberges. Dort sollen auf rund zwei Hektar Vier- und Einfamilienhäuser entstehen. Es gebe auch Gespräche mit der Stadt über den Ankauf von Gewerbeflächen im bereits sanierten Ostteil, dem Gebiet Lohe II.Nach wie vor, das bekräftigten auch Dobler und Reyzl, stehe das Angebot, Hochofen und Plaza samt Umfeld mit insgesamt 1,3 Hektar Fläche in eine Betreibergesellschaft zu überführen. Allerdings zeichne sich noch nicht ab, woher die für Sanierung und Sicherung benötigten fünf Millionen Euro kommen sollten. Diese Schätzung ergaben die erarbeiteten Nutzungsentwürfe der Eigentümergesellschaft.Es existiere nämlich bereits so ein Entwurf des Eigentümers. Eine konkrete Konzeptplanung für das Plaza-Gebiet sei noch zu erarbeiten, könne aber sinnvollerweise erst angestoßen werden, wenn über die zukünftige Nutzung und Gestaltung entschieden sei.Trotzdem rechnen Bernhard Dobler und Karl Reyzl damit, dass 2017 die entscheidenden Schritte und Maßnahmen für eine Weiterentwicklung des MH-Areals erfolgen könnten - wenn alles glatt geht. Was man von den Aktivitäten in der Vergangenheit nicht immer behaupten konnte.