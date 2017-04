Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

26.04.2017

Im Rohrwerk ist es heiß, laut und schmutzig. 2016 wurden dort aus 80 000 Tonnen Stahl 60 000 Tonnen hochwertige nahtlose Stahlrohre produziert. Das schafften 430 Mitarbeiter, darunter 15 Auszubildende.

Die FDP aus Stadt und Landkreis kam mit dem Landesvorsitzenden Albert Duin an der Spitze, um das Werk zu besuchen. Geschäftsführer Harry Nimmerjahn führte die Politiker durch die Produktion und erläuterte ihnen vor Ort das Ehrhardt'sche Stoßbankverfahren, mit dem aus kurzen Stahlknüppeln meterlange Rohre gewalzt werden. Der strukturelle Wandel durch die Energiewende habe das Rohrwerk bei der Produktion und der Nachfrage nach Rohren belastet. Jetzt sei die Situation wieder so gut, dass man investieren könne: Im Winter wird eine Lochpresse für 2,5 Millionen Euro aufgebaut."Das Rohr ist ein Produkt der Zukunft, weil es Lösungen bietet für die neuen Megatrends, nämlich Urbanisierung und Mobilität", erläuterte Nimmerjahn. Ein ernstes Problem, da war sich der Geschäftsführer mit den Politikern einig, ist der Fachkräftemangel. Es werde immer schwieriger, gut ausgebildete Leute in den ländlichen Raum zu locken. Viele junge Ingenieure und IT-Experten gingen der Löhne wegen nach München, obwohl das zusätzliche Geld dort von den enormen Lebenshaltungskosten aufgefressen werde. "Wir müssen unsere Personalentwicklung überdenken und selbst Fachkräfte ausbilden", erklärte Nimmerjahn, "die bleiben uns eher erhalten."Deutschland brauche die Industrie, gerade auch die mittelständische. Dienstleistung alleine könne in Deutschland nicht funktionieren, stellte Duin fest, aber die Unternehmen würden von Bürokratie erstickt. Moritz Pöllath, FDP-Direktkandidat für den Bundestag, unterstrich, dass die Liberalen sich für den Erhalt der Industrie stark machten. "Es macht Spaß zu sehen, dass hier richtig etwas bewegt wird!", fasste Duin seinen Eindruck vom Rohrwerk zusammen.