Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

06.04.2017

"Betriebe wie Elastoform sind die Quelle unseres Wohlstands. Hier entsteht ein Großteil der Innovation und der Wertschöpfung", sagt Hans-Jürgen Reitzenstein, Vorsitzender der FDP/FWS-Fraktionen im Stadtrat und Kreistag,

Deshalb besuchten die Liberalen aus der Stadt und dem Kreis die Firma Elastoform in Kauerhof. Benjamin Hiltl, 2. Bürgermeister der Gemeinde Illschwang und Kaufmann im Groß- und Außenhandel, stellte den Politikern den weltweit agierenden Betrieb mit rund 550 Beschäftigten vor."Seit 37 Jahren produziert das Unternehmen Werbeartikel, und zwar über 200 Millionen Stück pro Jahr in gleichbleibend hoher Qualität", erklärte Hiltl in der Produktionshalle. Er erläuterte den Kunststoffspritzguss und die Veredelung mit unterschiedlichen Druckvarianten, die es ermöglichen, alle Kundenwünsche zu erfüllen. Dabei sei Elastoform die Schonung der Umwelt wichtig.Mit einem eigenen Blockheizkraftwerk werde der Verbrauch von Primärenergie gesenkt. Kunststoffreste, die in der Produktion anfallen, würden verwertet, Farben und Lösungsmittel aus der Siebwaschanlage in die Produktion zurückgeführt. Umweltschädliche Materialien vermeide das Unternehmen bewusst.Die Produktpalette des Unternehmens, etwa 1500 verschiedene Artikel, wurde im Showroom präsentiert. Die Liberalen waren beeindruckt. 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein dankte Hiltl für die aufschlussreiche Führung. "Die FDP/FWS weiß es sehr zu schätzen, dass die Firma Elastoform hier in Sulzbach-Rosenberg ansässig ist."Reitzenstein hob die Bedeutung des Mittelstands für die deutsche Wirtschaft hervor und sagte: "Die Politik darf sich nicht auf Großkonzerne konzentrieren. Liberale, nachhaltige Politik hat deshalb immer die ganz normalen Betriebe in Familienhand und den Mittelstand im Blick und wägt die Auswirkungen aller Entscheidungen auf diese Firmen, die das Fundament unserer Wirtschaft sind, ab."