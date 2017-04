Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

12.04.2017

92

0 12.04.201792

Der Bagger ist da, und jetzt geht es endlich los: Ein neues Technikum entsteht hinter dem Bürogebäude von Fraunhofer Umsicht. Es ist das vierte seiner Art im Institutsteil und ganz dem Gebiet der thermischen Energiespeicherung gewidmet. Fünf Millionen Euro Investitionssumme sind angesetzt. Anteil des Instituts: null.

Forschen in der Box

Dritte Generation

Guter Wirkungsgrad

Bauarbeiten sind gestartet "EFRE" heißt das Zauberwort. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung unterstützt in Bayern in der Förderperiode 2014 bis 2020 auch das Förderziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung". Speziell dafür stehen EU-Mittel in Höhe von rund 495 Millionen Euro für Investitionen in Bayern zur Verfügung. Für das Technikum in Rosenberg ergaben sich auf diese Weise 50 Prozent Förderung - ein wahrer Treffer.



Und das Fraunhofer-Institut hatte noch mehr Glück: Auch Bayern und der Bund fördern mit je 25 Prozent. So kommen die 2,7 Millionen Euro für die Ausstattung und die 2,3 Millionen für das Gebäude komplett zusammen.



Auf einer Beton-Bodenplatte entsteht also heuer die 40 mal elf Meter große und zehn Meter hohe Stahlträger-Halle mit angebautem Leitstand. Sie ist modern und übersichtlich gestaltet und fügt sich perfekt ein in den Komplex.



Der Rohbau soll im Februar stehen, nächsten Sommer könnte Einweihung sein, 2019 dann die endgültige Komplettierung erfolgen. Obwohl noch nicht alle Arbeiten ausgeschrieben sind, zeichne sich doch schon eine hohe Beteiligung von Firmen aus der Region ab, bilanzierte Samir Binder. (ge)

Was ist denn eigentlich ein Technikum und was hat Umsicht damit vor? Samir Binder, Technischer Leiter des Institutsteils, erklärte es gemeinsam mit Marketing-Leiterin Susanne Lettner bei einem Pressegespräch: Ein Technikum ist quasi ein Versuchsstand, in dem Systeme im kleinen Maßstab, aber unter Betriebsbedingungen, getestet werden.Die im Labor gefundenen Verfahrensparameter werden praktisch überprüft und später für die Planung und Auslegung der Großanlage genutzt.Bei Umsicht heißt das, dass in der Halle zehn Flächen markiert sind, sogenannte Boxen, ausgestattet mit Strom-, Wasser- und Datenleitungsanschluss. In diesen vernetzten Bereichen werden dann bis zu 20 Ingenieure an den verschiedensten Problemen forschen, die aber alle mit der thermischen und chemischen Speicherung zu tun haben."Industrie 4.0", das so genannte Internet der Dinge, steht über dem Projekt: Auch hier kann künstliche Intelligenz nützlich sein - deswegen die Vernetzung der Forscher. Ein Leitstand an der Halle sammelt sämtliche Daten und koordiniert auch die Arbeiten.Dezentrale Speicher stehen bei Umsicht im Mittelpunkt des Interesses. Samir Binder erläutert es am Beispiel des TCR-Verfahrens: Beim "thermo-katalytischen Reforming" wird Biomasse in einem mehrstufigen, thermischen Prozess in hochwertige Energie- und Nährstoffträger umgewandelt.Speziell der Klärschlamm steht in Rosenberg im Fokus. Er darf wohl künftig nicht mehr auf den Feldern ausgebracht werden, auch die Verbrennung birgt zunehmend Probleme. Aber es gibt einen Ausweg.Fraunhofer Umsicht hat hier mit seinem Leiter Prof. Dr. Andreas Hornung die inzwischen schon dritte Generation des TCR-Verfahrens entwickelt und sich patentieren lassen. Vermarktet wird das System übrigens von der Susteen Technologies GmbH, einer Fraunhofer-Ausgründung, die praktischerweise gleich im Hause ansässig ist. Erste, in Norditalien gefertigte Anlagen wurden bereits verkauft und ausgeliefert: in den Rotterdamer Hafen, nach Italien, in die Schweiz und Großbritannien. Auch in Schwandorf steht ein Exemplar.Nach der entsprechenden Behandlung in der Anlage bleiben vom Klärschlamm nur drei Komponenten übrig: Öl, das in Motoren verwendet werden kann, Gas zur schnellen thermischen Verwertung und Kohle in Granulatform. Energie in drei Speicherformen also, die je nach augenblicklichem Bedarf höchst flexibel in Kraftwerken zur Stromerzeugung eingesetzt werden kann.Bis zu 300 Kilo Klärschlamm pro Stunde verarbeitet die Anlage zu 250 kWh Strom. Der Wirkungsgrad der 1,5-Millionen-Euro-Maschinen liegt bei guten 35 Prozent. Geforscht wird im neuen Technikum neben thermischer Konversion aber auch zum Thema Elektroschrott-Recycling, Hoch- und Niedertemperaturspeicher und Bio-Raffinerien.