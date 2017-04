Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

12.04.2017

Ein weiterer Mosaikstein im Wissenschaftsgefüge entsteht: Auf dem Gelände des Institutsteils von Fraunhofer Umsicht in Sulzbach-Rosenberg ist seit Mittwoch ein neues Technikum im Bau. Auf über 400 Quadratmetern werden bis zu 20 Ingenieure ab 2018 in der neuen Versuchsanlage zum Thema thermische Speicherung forschen. Rund fünf Millionen Euro kostet die Halle samt Einrichtung. Finanziert wird sie zur Hälfte vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und zu je einem Viertel von Bund und Land.

Das Fraunhofer-Institut will hier unter anderem seine bereits patentierte Methode perfektionieren, im TCR-Verfahren (Thermo-katalytisches Reforming) Biomasse, in diesem Fall getrockneten Klärschlamm, in maschinenverwertbares Öl, brennbares Gas und Kohlegranulat zu verwandeln. Erste Anlagen dieser Art sind bereits verkauft und laufen inzwischen erfolgreich in Holland, England, Italien und der Schweiz sowie in Schwandorf. Die Halle, in der alle zehn Arbeitsboxen per Datenleitung voll vernetzt sind, soll ab Sommer 2018 den Forschern zur Verfügung stehen.