06.04.2017

Die Fastenzeit wird gemeinhin auch als Fischzeit betrachtet. Schlemmerwirte aus dem Raum Sulzbach-Rosenberg nutzen die Zeit vor Ostern seit Jahren, um Gourmets neben klassischen Gerichten außergewöhnliche Kompositionen auftischen zu können. Zehn Gastronomen machen heuer noch bis Mittwoch, 12. April, bei den Fischwochen mit.

Vier auf einem Teller

Das ganze Jahr

Die Fischwochen-Wirte Folgende zehn gastronomischen Betriebe der Schlemmerwirte im Raum Sulzbach-Rosenberg sind bei den Fischwochen 2017 mit von der Partie: Brauerei-Gasthof Sperber-Bräu in Sulzbach-Rosenberg, Gasthaus Laurer in Sunzendorf (Gemeinde Birgland), Gasthaus Zum Ritter Eckeltshof (Gemeinde Birgland), Gasthof Zum Wulfen in Kauerhof (Sulzbach-Rosenberg), Hotel-Gasthof Zur Post in Königstein, Landhotel Neukirchner Hof in Neukirchen, Landhotel Sternwirt in Högen (Gemeinde Weigendorf), Hotel-Gasthof Zum Bartl in Feuerhof (Sulzbach-Rosenberg), Landhotel Weißes Roß in Illschwang und Ristorante Imperatore in Sulzbach-Rosenberg. (ben)

Die Fischkarte läuft sehr gut. Hans-Jürgen Nägerl, Chef des Landhotels Weißes Roß

Kurz vor diesem Torschluss hat sich unsere Zeitung bei den beteiligten Wirten erkundigt (soweit angetroffen), welche Favoriten ihre Gäste bisher jeweils aus der Speisekarte ausgewählt haben. Im Gasthof Zum Wulfen in Kauerhof waren dies laut Auskunft der dort beschäftigten Yvonne Bauer zuvorderst Bachsaibling Müllerin Art mit Mangoldkartoffeln und Frühlingssalaten, gefolgt von Lachs-Lasagne mit Spinat und Frühlingssalaten sowie Linguini mit Garnelen, Rucola und Tomaten.Zanderfilet vom Grill auf Buttergemüse von Kohlrabi und Roter Beete, dazu Dauphinkartoffeln, sowie Hokifilet (Seefisch) unter Speckwirsing-Käsehaube mit Kartoffelspalten orderten, laut Christine Lotter, die Fischgenießer seit 31. März (Beginn der Aktion) bevorzugt im Hotel-Gasthof Zum Bartl am Feuerhof.Besonderheiten aus der peruanischen Küche, aber auch einheimische Gerichte, stehen in diesen Tagen im Hotel-Gasthof Zur Post in Königstein zur Auswahl. Dass diese Mischung durchaus gefragt ist, bestätigte die Angestellte Petra Bär mit folgender Hitliste: Scampi-Spieß, Lachs-Steak, Victoria-Barsch, halber Karpfen und Karpfenfilet.Bei Renate Engelhardt vom Neukirchner Hof in Neukirchen führt die interne Fischwochen-Hitliste Saiblingsfilet in Thymianbutter, gebraten auf mediterranem Grillgemüse und Hummerschaum mit Rosmarinkartoffeln und Salat, an. Gut gefragt ist aber auch der mit vier Sorten bestückte Fischgrillteller mit Doradenfilet, Octopus, Gambas und Fjordforelle (in Rosmarin). Dazu gereicht werden dreierlei BBQ-Saucen, Bacon, Kräuterbutter, Steakhousekartoffeln und Salat. Ebenso ganz oben in der Kundengunst steht Zanderfilet in Salbeibutter auf Butterblattspinat mit Zitronensauce sowie Kerbelkartoffeln und Salat."Die Fischkarte läuft sehr gut", ließ Hans-Jürgen Nägerl, der Chef des Landhotels Weißes Roß in Illschwang, wissen. Am meisten wurden in seiner Küche bisher während der Fischwochen Lachsforelle in grünem Spargel, Muschelsuppe sowie Steinbutt mit Puntarelle-Gemüse zubereitet.Nicht minder angetan vom Verlauf der Aktion war Resi Laurer vom gleichnamigen Gasthaus in Sunzendorf in der Gemeinde Birgland. Beim zweiten Mitwirken ihres Lokals kristallisierten sich folgende drei Favoriten heraus: Oberpfälzer Karpfenfilet im Bierteig gebacken und dazu die selten gewordene Mischung eines Kartoffel-Endiviensalats. Nicht minder beliebt erwiesen sich der Regelsmühlner Bachsaibling nach Müllerin Art mit Petersilienkartoffeln und gemischtem Salat sowie Filet vom Heilbutt Blutwurstravioli, geschmorten Endivien, Kalbsglace und Kartoffel-Kräuterpüree.Der Kreis schließt sich am Ende wieder in Sulzbach-Rosenberg beim Brauerei-Gasthof Sperber. Chefin Hermine Sperber ließ wissen, dass Fisch das ganze Jahr über gefragt sei. Während der Aktionswochen würden diese Speisen halt noch zusätzlich und separat beworben. Daraus ergab sich bis dato folgende Rangfolge: Schwertfisch mit Kümmel gebraten auf Kartoffel-Majoransauce, Wurzelgemüse und Kartoffeln sowie Wolfsbarsch und Jakobsmuscheln auf Lauchgemüse mit getrockneten Tomaten und Reis. Ebenfalls einen Platz in der Lieblingsgalerie findet Kabeljau in Senfsauce mit Kohlrabigemüse und Speckkartoffeln.