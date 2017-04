Initiative „Meine“ erhält Tombola-Erlös der Messe in der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg

17.04.2017

Die zweitägige Messe hat sich gelohnt - auch für den guten Zweck: Bei der "Handwerk aktuell" im März in der Berufsschule hatten die Aussteller erstmals die Nachbarschaftshilfe-Organisation "Meine" (Menschen in Not erreichen) gebeten, die Organisation und Abwicklung der umfangreichen Tombola zu übernehmen. Zum Dank erhielten die Helfer jetzt den gesamten Reinerlös des Losverkaufs. Messe-Sprecherin Uschi Brauner überreichte gemeinsam mit ihren Handwerks-Kollegen im Café Schmidt jetzt fast 900 Euro für die örtlichen Hilfszwecke. Kurt Falk und Manfred Lilla von "Meine" dankte für die Helfer und versprachen, auch nächstes Mal bei der Messe tätig zu werden.