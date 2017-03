Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

Einig waren sich Bürgermeister Michael Göth, stellvertretender Landrat Franz Birkl und Landtagsabgeordneter Harald Schwartz bei der MEG-Jahresversammlung im Gasthof Heldrich in Forsthof, dass die schwere Arbeit der Landwirtschaft - geprägt von schwierigen Rahmenbedingungen des Welt- und des Europäischen Marktes - nicht noch zusätzlich torpediert werden sollte. In diesem Zusammenhang wurden die sogenannten "Bauernregeln" der Bundesumweltministerin Barbara Hendricks als völlig abwegig kritisiert und zurückgewiesen.Bei der persönlichen und beruflichen Vorstellung sicherte der neugewählte Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, Peter Berr, die Unterstützung für die Anliegen der Milchbauern zu. Die 29-jährige Zusammenarbeit der Molkerei Zott mit der MEG Sulzbach-Rosenberg sei für Erzeuger und Verarbeiter der Milch von Vorteil gewesen, betonte Erzeuger-Berater (Zott) Johannes Hegenberger. Wichtig war dabei, dass Probleme rechtzeitig angepackt wurden, wie bei der frühzeitigen separaten Umstellung und Erfassung von gentechnikfreier Milch.Mit einem Auszahlungspreis von 28,60 Euro pro Kilogramm Milch lag die MEG 2016 innerhalb von Bayern unter den fünf Besten, gab Vorsitzender Erich Pilhofer bekannt. Dies sei auch nötig gewesen, da die vorangegangenen Jahre wirtschaftlich nicht immer gut für die Milchbauern gelaufen seien. Sorge bereite, dass es zwar einen Anstieg beziehungsweise ein Halten bei der Anzahl der Kühe gab, andererseits die Anzahl der Milchbetriebe im Landkreis gegenüber 2015 um 9,5 Prozent zurückgegangen sind.Gründe dafür waren fehlende Wirtschaftlichkeit bei der Produktion, Generationswechsel oder zunehmender Frust bei Nutztierhaltern, die durch negative Darstellung der Landwirtschaft in den Medien entstanden sei. Auch die erhöhten Anforderungen bei den Standards durch den Lebensmittelhandel, die kaum ein Betrieb erfüllen könne, seien Anlass für Landwirte gewesen, die Produktion einzustellen.2018 könne die MEG zwei Jubiläen feiern, so Pilhofer. So blicke man auf 45 Jahre MEG und 30 Jahre Liefervertrag mit der Molkerei Zott zurück, was man entsprechend feiern werde. Außerdem werde bei der Mitgliederversammlung 2018 ein neuer Vorstand mit neuen Köpfen gewählt, da ein Teil nicht mehr kandidieren wird.Die finanzielle Lage der MEG sei in Ordnung, attestierte Geschäftsführer Josef Hummel, der neben dem Bericht über Einnahmen und Ausgaben auch für die Tätigkeit des Vorstandes und Beirates und weiterer Aktivitäten informierte. .In der öffentlichen Diskussion werde die Verwendung von Antibiotika in der Tierproduktion zunehmend kritisch betrachtet, formulierte Dr. Ulrike Sorge vom Tiergesundheitsdienst Bayern. Mit einem selektiven Trockenstellen könnte der Einsatz dieser Medizin gesenkt werden, was wiederum den öffentlichen Druck minimieren würden. Sie sollte nur nach einer Indikation/Diagnose an Tiere verabreicht werden - stets in dem Bewusstsein, dass dies alleine nicht ausreiche, um die Eutergesundheit zu gewährleisten.Die häufigste Erkrankung in Milchviehbetrieben sei Mastitis, bei der das Euter der Kühe befallen ist. Da dies eine große wirtschaftliche Bedeutung für den Landwirt habe - denn Milchqualität und -menge würden dadurch stark negativ beeinflusst -, sollte er sich verstärkt für die Bekämpfung dieser Krankheit einsetzen. Eine Trockenstehphase bedeute für das Euter dieser Kühe eine Heilungs- und Neuaufbauphase. Vorher sollte aber die Milchleistung zum Trockenstellen schonend reduziert und bei dieser Phase täglich die Eu-tergesundheit überprüft werden.Mit der korrekten Gabe von Eutertuben, dem Einsatz interner und externer Zitzenversiegler, richtiger Fütterung, Kuhkomfort mit weniger Stress und hygienischen Maßnahmen bei Aufstallung und Einstreu nehme der Landwirt großen Einfluss auf die Wiederherstellung der Eutergesundheit. "Noch besser ist es aber, präventiv zu handeln und Erkrankung zu verhindern. Das ist billiger als eine Therapie", riet die Rednerin.