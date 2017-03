Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

02.03.2017

Was Wettbewerb heißt, war wohl eher eine Leistungsschau: Dabei zeigten 30 Auszubildende zum Fleischer bzw. zur Fleischerei-Fachverkäuferin, was sie schon können.

Das perfektes Steak und der Brühwurstpokal Die Präsentation "Das perfekte Steak" übernahmen die Azubis Lucia Tischner, Romina Wiendl und Patrick Plaß. Dabei erfuhren die Zuhörer viel über die Herkunftsländer der Rinder, die Auswahl der Fleischstücke sowie deren Zubereitung.



Für den Brühwurstpokal 2016/17 hatten Elftklässler Brühwürste mit Einlage, Brühwurstroulade und -wurst/fein kreiert. Dazu hatten sie die Rezepte ausgetüftelt, Fleisch und Zutaten hergerichtet und die Wurstwaren hergestellt. Als Test-Esser gab die Kfz-Klasse ihr Urteil ab. Zum Ausbildungsinhalt der Fleischer gehören auch Kochen und Partyservice, zum Bereich Fleischerei-Fachverkäuferin Party-Plattenservice, Zubereitung von Salaten und Snacks, Herstellung von Wurstplatten und Häppchen sowie Planung und Zubereitung von Büfetts. Der Wettbewerb war also auch eine Vorbereitung auf ihre Prüfung.



36 Mitglieder einer Jury (Fachleute aus dem Lebensmittelbereich und Laien) begutachteten, verglichen und vergaben Punkte in den Kategorien Finger-Food, Kanapees, Fleischspezialitäten und Aufschnittplatten. Die Preisträger wurden mit Pokalen, Urkunden und einem Geschenk geehrt. (wbe)

Die Preisträger Finger-Food: 1. Preis Veronika Schneider (Metzgerei Härtl/Tirschenreuth), 2. Preis Stefanie Hierl (Hirsch/Hohenkemnath), 3. Preis Verena Iyidogan (Paulus/ Pfreimd);



Kanapees: 1. Preis Manuela Gräf (Hans Lotter/Sulzbach-Rosenberg), 2. Preis Bianca Braun (Hausner & Peugler), 3. Preis Romina Wiendl (Edeka Schiml/ Schwarzenfeld);



Fleischspezialitäten: 1. Preis Matthias Weidner (Weidner/ Schnaittenbach), 2. Preis Selina Haas (Hans Lotter/Sulzbach-Rosenberg), 3. Preis Matthias Neubauer und Thomas Flierl (Josef Englhard/Amberg);



Aufschnittplatten: 1. Preis Lucia Tischner (Christine Lotter/ Amberg), 2. Preis Ann-Cathrin Weiß (Schuch/Amberg), 3. Preis Silvana Brandl (Hausner/Weiden).

(wbe) Obwohl sie erst im ersten oder zweiten Jahr lernen, ließen sich die Teilnehmer von ihrem Ausbilder, Fachbereichsleiter Bernd Roth, motivieren und legten sich mächtig ins Zeug. In dreistündiger Arbeit - Planung und Vorarbeit nicht eingerechnet - stellten sie Wurstplatten und Häppchen her.Die Ergebnisse wurden vor großem Publikum präsentiert, darunter neben den Eltern auch viele Ehrengäste wie der Präsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, Dr. Georg Haber, Landesinnungsmeister Konrad Ammon (Fürth) sowie die Obermeister Ernst Maler (Metzgerinnung Schwandorf), Toni Landgraf (Tirschenreuth) und Roland Brauer (Weiden).Schulleiter Bernhard Kleierl lobte Sachverstand und Kreativität der Teilnehmer. Die mit viel Können und Hingabe gefertigten Produkte einer dualen Ausbildung seien es wert, der Öffentlichkeit vorgestellt zu werden. Kleierl wies darauf hin, dass in diesem Schuljahr wieder jeweils eine Eingangsklasse in beiden Fleischerei-Berufen für die gesamte Nordoberpfalz gebildet werden konnte. Die Bürgermeister Michael Göth (Sulzbach-Rosenberg) und Brigitte Netta (Amberg) zeigten sich beeindruckt. Kammerpräsident Dr. Georg Haber nannte die Azubis Vorbilder. Das Handwerk brauche und schätze solchen Nachwuchs. Durch den Kontakt mit den Verbrauchern trage dieser Verantwortung für Qualität, Sauberkeit und Hygiene. Beratung, Tipps zur Zubereitung und ein paar freundliche Worte machten den Unterschied zum unpersönlichen Einkauf im Großmarkt oder gar im Internet aus. Er bat, weiter offen zu sein für Neues, die Entwicklungen der Branche im Auge zu behalten und technischen Neuerungen positiv gegenüberzustehen. Landesinnungsmeister Konrad Ammon aus Fürth betonte, Metzger seien heutzutage Genusshandwerker und Eventmanager. Das älteste Handwerk habe sich angepasst und den Spagat zwischen Tradition und Moderne geschafft, was heutzutage nur wenigen gelinge.