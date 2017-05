Autor

Ich liebe meine Familie, mein Haus und meinen Garten. Nach Reisen in alle Welt komme ich immer wieder gern zurück in meinen Wohnort Hahnbach. Als freie Mitarbeiterin der Sulzbach-Rosenberger Zeitung berichte ich über alles was anfällt, besonders gern über Kultur und Brauchtum. Meine Kurzgeschichten werden veröffentlicht von verschiedenen Verlagen.