Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

25.01.2017

38

0 25.01.201738

Neues Jahr, neue Mitglieder. Die Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH) haben Zuwachs bekommen.

UFH-Vorsitzende Andrea Seitz freute sich beim Neujahrstreffen in Neukirchen darüber, dass sie viele Unternehmerfrauen und mitarbeitende Ehefrauen in der Runde begrüßen durfte, darunter zwei neue Mitglieder. Wie sie sagte, seien unter dem Dach des gemeinnützigen Verbandes bayernweit bereits rund 1300 Frauen in regionalen Arbeitskreisen organisiert.Seitz dankte den Frauen für ihr gutes Miteinander und das Engagement 2016. Interessante Fachveranstaltungen und gesellschaftliche Unternehmungen wurden gerne angenommen und besucht. Für 2017 stehen unter anderem ein Verkaufstraining, ein Pannenhilfekurs, ein Ausflug nach Bamberg und eine Stadtführung in Sulzbach-Rosenberg auf dem Programm. Dazu ergeht Einladung. Die einzelnen Termine werden in der regionalen Presse und auf der Homepage der Unternehmerfrauen Amberg-Sulzbach bekanntgegeben