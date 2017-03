Pilotanlage für den englischen Markt unterwegs

Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

15.03.2017

35

0 15.03.201735

Mit einer TCR-80-Anlage verließ ein Container am Dienstag Sulzbach-Rosenberg in Richtung England, teilte Fraunhofer-Umsicht mit. Die Abkürzung steht für Thermo-katalytisches Reforming. Professor Dr. Andreas Hornung, Leiter von Fraunhofer-Umsicht in Sulzbach-Rosenberg, und sein Team hätten dieses Verfahren entwickelt, das aus Einsatzstoffen wie Klärschlamm, Pferdemist, Grünabfällen oder Lebensmittelresten Produkte wie Öl, Gas oder Kohle gewinnt.

Die kleinindustrielle Pilotanlage, die jetzt auf die Reise ging, bringe es auf einen Durchsatz von 80 Kilogramm pro Stunde. Gebaut wurde sie gemeinsam von Fraunhofer Umsicht und der eigenen Ausgründung Susteen Technologies GmbH. Die Anlage wird nun in England genutzt, um Anwendungen für den dortigen Markt durch lokale Partner und die Niederlassung Susteen Technologies UK zu entwickeln. Aufgrund der weltweiten Nachfrage nach der TCR-Technologie habe Susteen der Pressemitteilung nach weitere Tochterfirmen in Kanada und England etabliert, um vor Ort die Kunden betreuen zu können.