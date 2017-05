Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

03.05.2017

03.05.2017

Von einem beachtlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit im Bezirk der Geschäftsstelle Sulzbach-Rosenberg spricht eine Pressemitteilung der Agentur für Arbeit vom Mittwoch. Die Quote sank demnach von 3,3 Prozent im März auf 2,8 Prozent im April. Im April 2016 hatte sie noch bei einem 3,0 Prozent gelegen.

"Die günstige Entwicklung auf dem regionalen Arbeitsmarkt der Agenturgeschäftsstelle Sulzbach-Rosenberg hat sich weiter fortgesetzt. So nahmen saisonabhängige Betriebe aufgrund der für Außenarbeiten passenden Witterung, der guten Auftragslage und des späten Termins der Osterfeiertage die Arbeiten frühzeitig auf und holten ihre Arbeitskräfte zurück", erklärt der neue Leiter der Geschäftsstelle, Manfred Tröppl.Die Arbeitslosigkeit hat sich der Pressemitteilung zufolge von März auf April um 114 auf 721 Betroffene verringert. Vor einem Jahr waren in Sulzbach-Rosenberg noch 50 Arbeitslose mehr registriert.Im verarbeitenden Gewerbe, das vom Saisongeschehen nicht berührt wird, bestehe weiter eine gute Auftragslage und Auslastung. An qualifiziertem Fachpersonal herrsche mehr und mehr ein Mangel, schreibt die Arbeitsagentur. Wie schon in den vorangegangenen Monaten bestünden für Fachkräfte mit Berufserfahrung in den Metall- und Elektrobereichen unverändert sehr gute Beschäftigungschancen.Freie Stellen auf dem Bau und im Baunebengewerbe seien sehr schwierig zu besetzen. Hier erstrecke sich der Bedarf auf alle Berufen des Bau- und Ausbaugewerbes. Darüber hinaus fehlten auch Pflegekräfte und Fachkräfte für den medizinischen Dienstleistungsbereich.