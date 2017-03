Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

Bereits zum vierten Mal veranstaltete Fraunhofer Umsicht die Schülerwoche. Dort können sich die Schüler des Herzog-Christian-August-Gymnasiums (HCA) und der Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim (GAZ) aus dem Odenwald laut Presseinformation wieder über Berufsmöglichkeiten im MINT-Bereich informieren. Zur Unterstützung hat sich Fraunhofer weitere Partner aus der Oberpfalz ins Boot geholt.

Die 24 Teilnehmer der beiden Schulen sind in der 11. Klasse und haben naturwissenschaftliche Leitungsschwerpunkte gewählt. Sie interessieren sich alle für einen Arbeitsplatz im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich und wollen sich durch die Schülerwoche Anregungen holen. Begleitet werden die Jugendlichen von den Lehrern Christian Weinfurtner (HCA), Manfred Kilthau und Cornelia Kirchhoff-Lange (beide GAZ).Weiter heißt es nach Angaben von Fraunhofer, dass das Interesse an der Schülerwoche groß sei und die Veranstaltung sehr gut nachgefragt werde. Die Aktion findet auf freiwilliger Basis statt. Während der Zeit wird einiges geboten, so erfahren die Jugendlichen mehr über die Technologien von Fraunhofer Umsicht und wie es ist, dort zu arbeiten. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, stünden dafür Dr. Andreas Apfelbacher (Gruppenleiter thermochemische Prozesse, Abteilung Energietechnik), Stephanie Kroop (Abteilung Kreislaufwirtschaft), Markus Heberlein (Abteilung biologische Verfahrenstechnik), Marco Deckert (Abteilung thermische Verfahren, Nina Schmitt (Abteilung Energietechnik), Stephanie Neubauer (Mediengestaltung) und Katrin Franke (Bibliothek) Rede und Antwort und stellen ihre Arbeit vor. Gleich am ersten Tag führten die wissenschaftlichen Mitarbeiter Ingrid Löh, Siegfried Klein und Christoph Weih durch die Technika und Labore des Institutsteils. (Zum Thema)