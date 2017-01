Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

16.01.2017

In Deutschland gilt die Stahlbranche als Schlüsselindustrie. Ihr drohen vielfältige Gefahren vor allem durch Import von Stahl zu Dumpingpreisen. Auch das krisengeschüttelte Rohrwerk ist davon betroffen. Jetzt wurde Betriebsratsvorsitzender Karl-Heinz König "ganz oben" vorstellig.

Rohrwerk vertreten

Fairer Wettbewerb

/Berlin. "Zum Überleben braucht sie einen fairen internationalen Wettbewerb": Mit dieser Aussage erklärte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) bei einem Treffen mit deutschen Betriebsräten aus der Stahl- und Röhrenindustrie in der vergangenen Woche die Stahlbranche zu einer Schlagader der deutschen Wirtschaft. Die hochkarätige Zusammenkunft war auf Vermittlung der IG Metall in Berlin zustande gekommen.Wie Betriebsratsvorsitzender Karl-Heinz König im SRZ-Gespräch berichtete, habe er es als große Ehre angesehen, die Belange der Belegschaft und des Betriebsrats des Rohrwerks Maxhütte direkt bei Gabriel und Mitarbeitern des Ministeriums in Berlin vertreten zu können. "Wir haben durchaus positive Signale erhalten in Sachen Handelsschutz-Instrumente, und Emissionsrechtehandel, die ja auch das Rohrwerk und dessen Wettbewerbsfähigkeit direkt betreffen."Letztlich hätten die versammelten Vertreter die Informationen Königs über die besondere Situation im Rohrwerk mit dem ausgehandelten Sanierungstarifvertrag und dem Interessenausgleich gerne zur Kenntnis genommen. Gerade vor diesem Hintergrund, so die Ministeriums- und Gewerkschaftsvertreter, sei es umso wichtiger, dass die großen Rahmenbedingungen schnellstens greifen.Wie der Betriebsratsvorsitzende weiter mitteilte, hat die IG Metall die EU zu raschen Entscheidungen zum Schutz der europäischen Stahlindustrie aufgefordert. "Wenn nicht in Kürze die notwendigen Weichenstellungen in Brüssel getroffen werden, sehen wir den Fortbestand einer wichtigen Schlüsselindustrie mit ihren Arbeitsplätzen in Gefahr", betonte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann nach dem Treffen in der Bundeshauptstadt.Schon im Vorfeld der Berliner Runde betonte Sigmar Gabriel, dass die Betriebsräte der Stahlindustrie in den letzten Monaten viele Kräfte mobilisiert hätten, um auf die schwierige Situation der Branche aufmerksam zu machen. Dazu zählte unter anderem auch die Aktion "Unser Herz aus Stahl muss weiter schlagen" vor den Toren des Rohrwerks Anfang November.Für Gabriel zeige sich die Stahlindustrie als Basisindustrie für die Wertschöpfungsketten in Deutschland und Europa und müsse erhalten bleiben. "Ich habe mich auch dafür stark gemacht, dass wir Bedingungen schaffen, in denen die Stahlindustrie bestehen kann. Es geht um faire Wettbewerbsbedingungen, den Umgang mit Überkapazitäten, die Frage nach dem Marktwirtschaftsstatus Chinas und die Zukunft des Emissionshandels", unterstrich Gabriel.Für Karl-Heinz König gelte es nun, auch die Europaabgeordneten der Region mit dieser Thematik vertraut zu machen, um in der EU eine einheitliche Linie und gemeinsame Aktivitäten zu erreichen, die die Stahlbranche konkurrenzfähig machen.