Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

15.03.2017

Die Planungen für das schnelle Internet in Sulzbach-Rosenberg sind abgeschlossen, jetzt wird gebaut. Wie beim Pressetermin im Stadtteil Feuerhof erläutert, wird das Surfen im Vorwahlbereich 09661 beschleunigt: Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt nach Angaben der Telekom-Vertreter auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s.

Fakten Rund 30 Kilometer Glasfaser und 31 neue Verteiler.



Bandbreiten bis zu 100 MBit/s möglich.



8000 Haushalte können ab Oktober schnellere Anschlüsse nutzen.



Kosten: rund 70 000 Euro pro Kilometer.



Die Telekom will nach eigenen Angaben im Breitbandausbau in Deutschland bis Ende 2016 die Zahl der VDSL-Anschlüsse (Very High Speed Digital Subscriber Line - eine Technik, die wesentlich höhere Datenübertragungsraten über gebräuchliche Telefonleitungen liefert als bisher) von 12 auf 24 Millionen erhöhen. (oy)

Wir werden die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich halten. Regio Manager Enrico Delfino

Das Tempo hat seinen Preis: Das Verlegen von Glasfaser kostet nach eigenen Angaben rund 70 000 Euro pro Kilometer. Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass telefonieren, surfen und fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud wird bequemer. Die Telekom begann mit den Tiefbauarbeiten. Insgesamt würden rund 8000 Haushalte profitieren. "Ich freue mich, dass die Arbeiten starten", sagte Bürgermeister Michael Göth."Die Planungen sind abgeschlossen, jetzt wird gegraben", so Enrico Delfino, Regio Manager der Deutschen Telekom. "Wir gehen immer in überschaubaren Bauabschnitten vor." Nach Angaben der Firmenvertreter wird auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler das Kupfer- durch Glasfaserkabel ersetzt. Das sorge für erheblich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Die Verteiler werden zu Multifunktionsgehäusen (MFG) umgebaut. Die großen grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen. Im MFG wird das Lichtsignal von der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt und von dort über das bestehende Kupferkabel zum Anschluss des Kunden übertragen. Um die Kupferleitung schnell zu machen, komme Vectoring zum Einsatz. Dadurch werden höhere Bandbreiten erreicht. Es gelte die Faustformel: Je näher der Kunde am MFG wohne, desto höher sei seine Geschwindigkeit. Wer mehr über Verfügbarkeit, Geschwindigkeiten und Tarife erfahren will, kann sich im Internet oder bei der Telekom informieren.___Weitere Informationen: