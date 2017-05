Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

22.05.2017

6

0 22.05.2017

"Da wird einem erst bewusst, welche Perle wir hier in Sulzbach-Rosenberg haben!" Landrat Richard Reisinger ist immer noch beeindruckt von dem, was er in England erlebt hat: Fraunhofer Umsicht wird mit der Universität Birmingham eine Kooperation starten. Zu erwarten sind Auswirkungen auf die britische Energiewende - ausgehend auch von der Herzogstadt.

Führungskräfte dabei

Britische Anerkennung

Wer macht was? Das Birmingham Energy Institute der Universität Birmingham und seine nationalen und internationalen Partner wollen neue Denkanstöße über Energieversorgung und -verbrauch liefern. Das Institut fördert die Technologieinnovation und möchte nachhaltige Energielösungen in Transport-, Strom- und Wärmeversorgung entwickeln.



Fraunhofer Umsicht mit Sitz in Sulzbach-Rosenberg und Oberhausen gehört zur deutschen Fraunhofer-Gesellschaft, Europas größter Forschungsorganisation für angewandte Forschung mit 69 Instituten und 25 000 Mitarbeitern. Die Forschung von Fraunhofer Umsicht konzentriert sich auf Umwelttechnologien. Das Institut entwickelt Konzepte und Prozesse für die direkte Anwendung.



Der Tyseley Energy Park , der an die Stadt Birmingham gebunden ist, hat das Potenzial, ein weltweit führender Demonstrationsort für Abfalltechnologien zu werden. (ge)

Sulzbach-Rosenberg/Birmingham. Im Mittelpunkt steht das TCR-Verfahren, bei dem Abfälle in Energie und Treibstoff umgewandelt werden. Professor Dr. Andreas Hornung hat einen Lehrstuhl in Bioenergie an der Universität Birmingham inne und ist Leiter von Fraunhofer Umsicht in Sulzbach-Rosenberg. Dort hat er das Thermo-katalytische Reforming maßgeblich entwickelt. Nicht nur ein akademischer Austausch ist vorgesehen, sondern auch die Entwicklung eines Energy Parks für die Stadt. Birmingham soll die Vorzeige-Stadt für grüne Technologie auf der Insel werden. Akademisches Fachwissen kombiniert mit industriellem Know-How liefert neue Ansätze für Energie- und Abfallwirtschaft und Lösungen für Städte und Gemeinden.Also flog eine Delegation nach England, bestehend aus Fraunhofer-Mitarbeitern, Landrat Richard Reisinger und Professor Dr. Andrea Klug, der Präsidentin der OTH, die das Projekt maßgeblich unterstützt. Die offizielle Eröffnung der Forschungsplattform zwischen Birmingham Energy Institute und Fraunhofer-Institut Umsicht fand an der Uni Birmingham statt. Über 100 britische und internationale Führungskräfte aus Industrie und Wissenschaft nahmen teil. Landrat Richard Reisinger stellte in einem Kurzvortrag die regenerativen Energien des Landkreises vor.Klimawandel und hoher Verbrauch fossiler Brennstoffe stellen ein zunehmendes Problem dar. Die gemeinsame Forschungsplattform möchte das angehen. Sie sei ein wichtiger Schritt und leite eine neue Ära ein. Gäste aus der ganzen Welt waren in Birmingham und feierten diese Gelegenheit, darunter Investoren aus Brasilien, Italien und Deutschland. "Wir haben das große Forschungsportfolio der Universität Birmingham und die finanziellen Mittel der Stadt genutzt, um etwas Neues zu schaffen und um Lösungsansätze für ein grünes Birmingham zu schaffen", erklärte Professor Andreas Hornung. Die Zusammenarbeit zwischen dem Birmingham Energy Institute und Fraunhofer Umsicht konzentriere sich zunächst auf die neue, von Hornung entwickelte, thermo-katalytische Reforming-Technologie. Ein TCR-Demonstrator ist bereits im Tyseley Energy Park von Birmingham installiert, die Technik ist ein zentrales Element der Energy-Capital-Vision für die Region.In Zukunft sollen in der Zusammenarbeit weitere kommerzielle TCR-Anlagen für Birmingham entwickelt werden. Dieses Konzept wird als "Thermal Belt" bezeichnet und ist eine Lösung für die wachsende Nachfrage nach sauberer Energie und Kraftstoffen auf globaler Ebene, erklärte der Professor in seiner Rede.Anerkennung kam auch von britischer Seite: "Die Gründung dieser gemeinsamen Forschungsplattform kommt zu einem tollen Zeitpunkt. Es geht auch um die Chance, die Stadt Birmingham auf das richtige Gleis zu setzen, damit wir Abfälle besser nutzen und diese als Energie und Treibstoffe einsetzen. Ich bin mir sicher, dass unsere Konzepte Auswirkungen auf die britische Energiewende haben werden", sagte Professor Martin Freer, Direktor des Birmingham Energy Institute.