Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

31.03.2017

31.03.2017

Im Bezirk der Arbeitsagentur Sulzbach-Rosenberg ist die Arbeitslosigkeit von Februar auf März spürbar zurückgegangen, und zwar um rund 60 Personen bzw. 6,6 Prozent. Mitte März waren in Sulzbach-Rosenberg rund 840 Beschäftigungssuchende gemeldet, knapp 60 Personen bzw. 6,5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Im Laufe des März konnten 290 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, rund zehn mehr als im März des vergangenen Jahres. Im Gegenzug meldeten sich rund 230 Arbeitnehmer neu oder erneut ohne Job, knapp 20 weniger als März 2016. Die Quote ging von 3,5 Prozent im Februar auf 3,3 Prozent im März zurück. Im März des Vorjahres hatte sie noch bei 3,5 Prozent gelegen."Die anhaltend gute Konjunktur und die Verbesserung der Witterungsverhältnisse nach dem Winter haben im März bereits wieder zu einem merklichen Rückgang der Arbeitslosigkeit geführt", bilanzierte der Leiter der Sulzbach-Rosenberger Agenturgeschäftsstelle, Franz Elsner.Die positive Entwicklung des regionalen Arbeitsmarktes im Bereich der Geschäftsstelle werde sich nach Einschätzung Elsners weiter fortsetzen. So halte beispielsweise die Nachfrage nach Fachkräften, insbesondere in den Bereichen Metall und Elektro, unverändert an. Auch andere Bereiche der gewerblichen Wirtschaft sowie Personaldienstleister meldeten permanent Bedarf an.Zur Beseitigung des in verschiedenen Bereichen bestehenden Fachkräftemangels wird auch heuer in den kommenden Monaten verstärkt auf das arbeitsmarktpolitische Instrument der beruflichen Weiterbildung gesetzt. Ziel ist es insbesondere, den Personenkreis ohne oder mit einem nicht mehr verwertbaren Berufsabschluss für den Arbeitsmarkt der Zukunft fit zu machen. Der Schwerpunkt liegt dabei bei den Kraftfahrer-, Metall-, Elektro- und Pflegeberufen.Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat sich insgesamt leicht abgeschwächt. Seit Jahresbeginn meldeten Betriebe dem Arbeitgeber-Service im Bezirk Sulzbach-Rosenberg rund 270 sozialversicherungspflichtige Stellen neu zur Besetzung, 20 Angebote bzw. 6,9 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.