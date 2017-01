Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

26.01.2017

Das Projekt "Die perfekte Stelle", gefördert vom Arbeitsmarktfonds Bayern, will eine Plattform für ein erfolgreiches Zusammenspiel von Bewerbung und Stellenangeboten schaffen. Eine Anlaufstelle in Sulzbach-Rosenberg ist das Kolping-Bildungswerk im Josefshaus. Telefonische Auskünfte gibt es unter 09661/87 79-111.

Montags beginnt der Wochenplan mit einem gemeinsamen Frühstück für alle Teilnehmer. Danach geht es in den EDV-Raum zur Stellenrecherche, Erstellung von Bewerbungsunterlagen und EDV-Unterricht. In der aktuellen Belegung gibt es momentan noch freie Kapazitäten - zum Beispiel für Leute, die ihre Bewerbungsmappe aktualisieren möchten.Heranwachsende können an einem Bewerbungstraining teilnehmen. Dazu bietet sich jeden Montag von 12.45 bis 16 Uhr eine Gelegenheit. Auf der Suche nach Ausbildungs- oder Arbeitsstellen sind die Dozenten gern behilflich.Beim Kolping-Bildungswerk gibt es aber auch Möglichkeiten für Menschen mit Lebenserfahrung, die in der Freizeit handwerklich beschäftigen wollen. Am Dienstag und Mittwoch arbeiten die Anleiter überwiegend in diesem Bereich mit den Teilnehmern und nutzen die Werkstattbereiche. Am Donnerstag stehen allgemeinbildende und kaufmännische Qualifizierungen im Vordergrund. Diese werden in Theorieraum oder EDV-Raum umgesetzt.Hauswirtschaftliche Qualifizierung und gesunde Ernährung rücken freitags ins Blickfeld. Dann wird in der Lehrküche ein Mittagsmenü zubereitet und verspeist. Gemeinsam putzen die Teilnehmer zum Schluss die Küche und räumen auf.