Freizeit Tännesberg

27.01.2017

27.01.2017

Woppenrieth. Drei Generationen halten in der kleinen Ortschaft die Fahne ihrer Feuerwehr hoch. Den Gedenkgottesdienst vor der Jahreshauptversammlung am Donnerstag im Gasthaus Bauer bezeichnete Pfarrer Moses Gudapati als feine Geste, die Mitglieder als Boten der Nächstenliebe. Vorsitzender Manfred Zitzmann hob den ersten Florianstag in Tännesberg sowie die Fahrzeugweihe der dortigen Wehr hervor.

Umfangreicher Bericht

Vorschau auf Termine

Sehr umfangreich war der Bericht von Kommandant Martin Uschold. Ein Hauptaugenmerk galt der Einführung des Digitalfunks. Seine Aufzählungen zeigten, dass die Feuerwehrleute die Aus- und Fortbildung sehr ernst genommen haben. Zu den technischen Hilfeleistungen gehörten das Einfangen einer Kuh und das Reinigen einer Fahrbahn von Beton.Dass sich junge Leute heute noch in der Feuerwehr engagieren, ist laut Jugendwart Kirstin Bamler nicht mehr selbstverständlich. "Ich bin auf meine sieben Nachwuchsleute stolz", lobte sie deren Fleiß und Einsatz. Zwei von ihnen seien zu den Aktiven aufgerückt, mit Johanna Bodensteiner eine neue hinzugekommen. Für die verhinderte Kassiererin Anita Kraus gab Monika Zimmerer einen Einblick in die Finanzen. Den Erlös einer Maiandacht habe die Wehr für die Kirche gespendet.Höhepunkt waren Ehrungen treuer Mitglieder. Jeweils eine Urkunde erhielten Kristin Bamler und Michaela Schärtl für 10 Jahre , Vorsitzender Manfred Zitzmann, Anita Kraus und Reinhard Uschold für 20 Jahre und Robert Baier für 50 Jahre . Per Handschlag nahm Zitzmann Johanna Bodensteiner in die Feuerwehr auf.Bürgermeister Max Völkl und Kreisbrandmeister Christian Demleitner staunten angesichts der vielen Aktivitäten dieser kleinen Wehr. Der Rathauschef versicherte, dass die Gemeinde für deren Belange immer ein offenes Ohr haben werde. Die gute Zusammenarbeit unter den Feuerwehren wünschte er sich auch unter den Kommunen. Völkl überreichte noch eine Spende.Dass es in Woppenrieth eine funktionierende Jugendgruppe gibt, freute Demleitner ganz besonders. Bamler gelte dafür ein besonderer Dank. Er empfahl ihr, die Jugendlichen zu beschäftigen. Zitzmann informierte über einige Termine in diesem Jahr: Motorsägekurs in Irchenrieth, Erste-Hilfe-Kurs, Besuch der Leitstelle, Pumpeneinweihung in Großenschwand, Maiandacht in Kainzmühle, Florianstag in Kleinschwand, Ausbessern der Vereinsfahne (nach 30 Jahren durchaus angebracht, endgültige Entscheidung nach Einholen von Angeboten). Der Feuerwehr liegt auch das Kirchenpatrozinium am vierten Sonntag im September am Herzen. Uschold klärte abschließend mit Demleitner Fragen der Ausbildung der Jugendfeuerwehr ab.