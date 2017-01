Freizeit Tännesberg

Mit seinen Loipen hat sich der Markt einen guten Namen gemacht. Martin Eckl von Rad-, Alpin- und Nordic-Sportarten (RAN) des TSV Tännesberg bekommt nun Unterstützung.

Johannes Zangl zögerte nicht lange mitzuhelfen. Nach einer kurzen Einweisung sitzt der engagierte Jugendliche schon auf dem Quad und zieht mit dem Spurgerät die 8,5 Kilometer lange Rot-Kreuz-Loipe, in einem Gang klassisch und Skating. "Das macht Spaß, ist aber ganz schön anstrengend", meint er nach den ersten Runden. Spurgerät und Walze gehören der TSV-Abteilung RAN, das Quad dem Sporthotel "Zur Post". Wenn die Schüler der 3. und 4.Klasse der Grundschule am Freitag in die Loipe gehen, können sie sich auf gut gespurte Loipen freuen. Die RAN-Verantwortlichen wünschen sich aber mehr Rücksicht von Spaziergängern, zuletzt auch von einem Reiter. Die Brettlfans danken es ihnen.Wir haben eine Übersicht zu Liften und Loipen in der Region zusammengestellt.