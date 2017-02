Freizeit Tännesberg

22.02.2017

Lob für Aktive

Gute Ausrüstung nötig

Kleinschwand. "Personell und finanziell steht die Feuerwehr Kleinschwand auf gesunden Füßen", stellte der Rathauschef den 114 Mitgliedern in der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Gasthaus Balk ein gutes Zeugnis aus. Vorsitzender Günther Schultes listete chronologisch die Veranstaltungen und Aktivitäten auf. "Wir waren bei vielen Terminen unterwegs, ich hätte mir aber oftmals eine größere Beteiligung gewünscht."Die Mehreinnahmen hatten sich alle erarbeitet, so 1300 Euro bei der Christbaumversteigerung mit dem Kriegerverein. Es dürfte nicht viele Vereine mit einem solch Finanzpolster geben, war dem Kassenbericht von Benjamin Liebl zu entnehmen.In der Dienstversammlung zählte Kommandant Josef Pruy 35 Aktive, davon 3 Frauen und 3 Jugendliche auf. Die Wehr wurde dreimal wegen Hilfeleistungen alarmiert. "Wenn ich sie brauche, sind alle da", lobte der Kommandant seine Aktiven, der sich auch für die gute Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Tännesberg und mit Kreisbrandmeister Christian Demleitner dankte.Da Anhänger und Pumpe in die Jahre gekommen sind, wünschte sich Pruy hier Neuanschaffungen. Mit einem Zuschuss, einem Eigenanteil und einer Finanzspritze der Gemeinde müsste man das stemmen können. Die Versammlung stimmte dem Kommandanten einstimmig zu.Schultes war nicht bange, mit der Kommune einig zu werden. Völkl räumte ein, dass jetzt die Feuerwehr Kleinschwand an der Reihe sei. Nur mit einer guten Ausrüstung sei der Feuerwehrdienst zu leisten. Die Kleinschwander sollten sich wie die Feuerwehr Großenschwand aber Zeit nehmen und sich gut informieren, was am besten für die Wehr sei.Die Idee, den Florianstag in diesem Jahr in Kleinschwand auszurichten, bezeichnete der Gemeindechef als eine gute Tradition. Für die Vereinskasse gab es von ihm eine persönliche Geldspende. Demleitner sagte, dass er die Wehren in seinem Kompetenzbereich weiterbringen und sie für soziale Dienste engagieren wolle. Das Digitalfunk-Zeitalter erfordere Schulungen. "Ich stehe für alle Fragen offen", ist eine Basis für eine gute Zusammenarbeit. Mit Anna-Lena Lang erhielt die Jugendfeuerwehr Verstärkung. Vorsitzender Schultes und Kommandant Pruy nahmen sie per Handschlag auf. Schultes informierte abschließend noch über bereits vorliegende Einladungen. Als Termin für den Florianstag steht der 21. Mai fest. Die Verantwortlichen haben dafür die Kapelle "Bayerisch Blech" verpflichtet. Weitere Details werden in einer eigenen Versammlung besprochen, auch Termin und Ziel eines Ausflugs.