Brunner-Wirt beim Festival

Kultur Tännesberg

31.01.2017

31.01.2017

Dass Christina Stürmer und Chris Böttcher die Zugpferde beim Oberpfalz-Festival 2017 sein werden, war bereits bekannt. Jetzt präsentiert der Veranstalter nach und nach auch jene Künstler, die am 24. Juni in Tännesberg das Vorprogramm bestreiten. Unter Dach und Fach ist die Verpflichtung von Holger Matthias Wilhelm und seiner Band.

Besser bekannt ist er vielen womöglich als "Brunner-Wirt Gregor" aus der BR-Kultserie "Dahoam is Dahoam". Doch Wilhelm ist nicht nur Schauspieler, sondern auch ein talentierter Liedermacher und Sänger. Auf seiner neuen CD "Jetzt oder Nie" versammelt der Regensburger Songs im Stile von Hannes Wader oder Konstantin Wecker (Hörproben auf www.holger-wilhelm.com). Karten gibt es unter anderem bei Oberpfalz-Medien und unter www.nt-ticket.de sowie im Sporthotel zur Post in Tännesberg. Das Vorprogramm beginnt am 24. Juni um 17 Uhr. Weitere Infos unter www.festival-taennesberg.de