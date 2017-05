Politik Tännesberg

12.05.2017

12.05.2017

Es kommt nicht oft vor, dass eine Gemeinde eine Ausschreibung zurückzieht. Aber im Fall der energetischen Sanierung der Grundschule musste Tännesbergs Bürgermeister Max Völkl bei einem der drei Gewerke zu diesem Regularium greifen.

Ausschreibung aufheben

(fz) Zusätzlich in die Tagesordnung wurde die Vergabe von drei Gewerken für die energetische Sanierung der Grundschule im Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) in die Marktratssitzung aufgenommen. Der Austausch der Holzfenster in Holz-/Alu-Fenster ging an die Schreinerei Eckl in Ödmeisbach für 11 2654 Euro und der Austausch der Oberlichtfenster an die Firma Glas-Mühldorfer in Rötz für 25 120 Euro. Beide Firmen stellten sich bei der Ausschreibung als wirtschaftlichste Bieter heraus, worauf Architekt Hubert Liebl aus Tännesberg in seinen schriftlichen Vergabevorschlag hinwies. Dem schloss sich der Marktrat auch an.Anders allerdings beim Austausch der Metall-/Glasfassadenelemente in Holz-/Alu-Konstruktionen für die Aula-Fassade und Seiteneingang. Hier war nur ein Gebot eingegangen, das weit über der Kostenschätzung lag. Ein Betrag wurde nicht genannt. Liebl empfahl daher, die Ausschreibung aufzuheben, da das eingegangene Gebot weit außerhalb der berechneten und realen Preislage lag.Der Vergabe der ersten beiden Gewerke und der Rücknahme der dritten Ausschreibung stimmte das Gremium zu. Hierfür wird man nochmals in eine Ausschreibung gehen.Elf Gemeinden im östlichen Landkreis Neustadt pflegen als "Elf Freunde" Zusammenarbeit speziell im Bereich Tourismus, darunter auch Tännesberg. Um die Werbung zu forcieren, befürwortete das Gremium einen Beitritt zu einem Zweckverband.Außerdem beauftragten die Räte den Bürgermeister, für die Erstellung eines Glasfaser-Masterplans für den Breitbandausbau in der Gemeinde nach Einholung ein Fachbüro zu beauftragen. Der Markt erhält dafür bis zu 50 000 Euro Förderung. Da dieser Masterplan weit weniger kostet, besteht bei der Förderung noch Luft nach oben und so entschloss man sich zu einer zusätzlichen Bitratenanalyse. Diese Expertise enthält, wie stark jeder einzelne Haushalt erreicht wird. Schließlich gab es grünes Licht für den Ausbau eines Dachgeschosses an der Bürgermeister-Wittmann-Straße sowie der Erweiterung um Seminarräume des Hotels "Zur Post".