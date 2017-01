Sport Tännesberg

31.01.2017

31.01.2017

Fred Eckl bleibt weitere zwei Jahre Vorsitzender des 567 Mitglieder starken TSV Tännesberg. Sein Fazit in der Jahreshauptversammlung: "Es läuft super. Ich hoffe, dass es so bleibt."

Unermüdlicher Einsatz

Ergebnis der Neuwahlen

Für das sehr erfolgreiche Vereinsjahr gab es von Bürgermeister Max Völkl und Ehrenmitglied Erich Spickenreither ein dickes Lob. Nach dem Gedenkgottesdienst waren alle gespannt auf die Berichte der Abteilungsleiter aus den sechs Sparten, die ein breites Spektrum an Sportmöglichkeiten abdecken.Vorsitzender Eckl sprach die Restarbeiten (Trockenlegung) im Sportheim an. Er dankte seinem Stellvertreter Rudi Tröster für den Bau einer Waschanlage mit Finanzierung aus eigener Tasche, Martin Eckl für die Organisation des Jugendcamps in Inzell mit einer Neuauflage in diesem Jahr, der Gemeinde für den Zuschuss zum Rasenmäher-Traktor und dem Förderverein "Volltreffer" für die Restfinanzierung. Der Bau eines Kinderspielplatzes scheiterte bisher an der Haftungsfrage.Eckl erwähnte auch die Ausschüttung von 5800 Euro an die Abteilungen. Er freue sich, dass die Turnhalle jeden Tag belegt ist, räumte aber den Vorrang der Tännesberger Vereine ein. Der Abteilung RAN gratulierte er zum zehnjährigen Bestehen. Ein besonders großes Lob ging an Luis Eckl und Rudi Tröster für ihren unermüdlichen Einsatz. Für Werner Friedl, der nach Ende der Saison die Sportheimbewirtschaftung aufgibt, müsse ein Nachfolger gefunden werden.Konrad Zangl, dem die Arbeit als Kassier Spaß machte, legte seinen letzten Bericht vor, zuverlässig und korrekt wie immer. Mit einem Gutschein dankte ihm der TSV-Chef. Die Gymnastikgruppe, für die Uschi Haubmann zurückblickte, freut sich über Katrin Gürtler als neue Übungsleiterin, die Traudl Glas unterstützt.Sie dankte RAN für die Beteiligung zur Hälfte an den Kosten für neue Matten, die auch von der Schule benützt werden können. 50 Kinder, aufgeteilt nach Alter in drei Gruppen, kommen jeden Mittwoch in die Turnstunde. Zum ersten Mal habe man am Kinderturnfest teilgenommen, sagte Leiterin Christine Kick, außerdem an der Aktion "Verein macht Schule".Für den Kinderfasching am Rosenmontag ab 14 Uhr in der Schulaula machte Kick Werbung. Bernhard Walter listete für RAN viele Veranstaltungen auf. Dass viele Brettlfans in gut gespurten Loipen ihre Runden drehen können, ist das große Verdienst dieser Abteilung. 1300 Teilnehmer nutzten im Sommer die verschiedenen Angebote. "Wir sind auch eine Sport-Biodiversitätsgemeinde", schloss Walter seine Ausführungen.Einen positiven Bericht legte auch Joachim Calame für die Abteilung Tennis vor. 2017 werden wieder fünf Teams an der Medenrunde teilnehmen. 30 Kinder besuchen das Training. "Unsere Finanzen reichten gerade aus, um zwei unserer Sandplätze zu sanieren." Nach drei vergeblichen Versuchen, den Stab weiterzugeben, hat sich der Abteilungsleiter vorerst bis August 2017 noch einmal in die Pflicht nehmen lassen."Freizeit, Erholung und Fitness" lautet das Grundkonzept der Abteilung Volleyball. Bernhard Ottl berichtete von der Teilnahme an Beachvolleyball-Turnieren. Heuer soll das Spielfeld am Bursweiher wieder hergerichtet werden. "Der TSV in seiner ganzen Breite steht auf gesunden Füßen, auch finanziell", lobte Bürgermeister Völkl und überreichte eine persönliche Geldspende."Der TSV als eine große Familie hält zusammen und setzt sich für andere ein", schätzte Spickenreither das beispielhafte Engagement vieler Ehrenamtlicher. Sein Wunsch, mit einer schlagkräftigen Führungsriege in die kommenden zwei Jahre gehen zu können, erfüllte sich bei den Neuwahlen: Vorsitzender Fred Eckl, Stellvertreter Rudi Tröster, Schriftführer Oskar Götz, Kassier Edeltraud Zitzmann, Kassenprüfer Michael Karl und Thomas Bäuml. Abteilungsleiter: Uschi Haubmann (Gymnastikgruppe), Sven Stock (Fußball), Christine Kick (Kinderturnen), Bernhard Walter (RAN), Joachim Calame (Tennis) und Bernhard Ottl (Volleyball).