Vermischtes Tännesberg

10.05.2017

10.05.2017

Kleinschwand. (es) In der BSB-Kreisversammlung im Gasthaus Balk erhielten die Teilnehmer am Kreisvergleichsschießen 2016 ihre Auszeichnungen. Kreisschießwart Josef Schreml gab einen Überblick, Bezirksvorsitzender Horst Embacher überreichte die Urkunden. Von März bis Mai ging das Großkaliber-Vereinsvergleichsschießen in der Standortschießanlage in Oberviechtach über die Bühne, das Kreisvergleichsschießen wurde zwischen Juni und August ausgetragen.

Großkaliber Pistole GK 1 S: 1.Platz Josef Schreml (277 Ringe), Michael Sax (273), Bernhard Einweg (260), alle RK Pleystein, Thomas Krieger (259), Heinrich Porschke (259), beide KSK Böhmischbruck, und Hans Beugler (258), RK Pleystein. Freies Gewehr 100 Meter freihändig: Bruno Hinz (181), KSV Waidhaus, Klaus Dobner (181) und Hans Beugler (181), beide RK Pleystein. Freies Gewehr 100 Meter aufgelegt: Bruno Hinz (197), KSV Waidhaus, Hans Beugler (197), Christoph Schmid (194), Bernhard Einweg (192), Klaus Dobner (190) Thomas Forster (187), alle RK Pleystein, Heinrich Porschke (181), KSK Böhmischbruck.Ordonanzgewehr 100 Meter liegend freihändig: Werner Fischer (180), Hermann Stahl (158), beide KSK Böhmischbruck, Stefan Schmid (156), Bernhard Einweg (146), beide RK Pleystein, Thomas Zellner (110), SKK Waldthurn. Freies Gewehr 250 Meter aufgelegt: Hans Beugler (95), RK Pleystein, Bruno Hinz (90), KSV Waidhaus, Franz Bauer (89), RK Pleystein, und Thomas Zellner (82), SKK Waldthurn.Am Bezirksvergleichsschießen am 4. März 2016 in Unterrohrenstadt nahmen nur Schützen aus Böhmischbruck teil. In der Disziplin Revolver Klasse II belegte Thomas Krieger den dritten Rang. Thomas Krieger mit dem zweiten und Heinrich Porscke mit dem dritten Platz waren in der Pistole Klasse II erfolgreich.Am Fernrundenwettkampf von Oktober bis März beteiligte sich vom BSB Kreisverband Vohenstrauß nur die Krieger- und Soldatenkameradschaft (KSK) Böhmischbruck. Mit der Sportpistole KK 25 Meter einhändig wurde Thomas Krieger Zweiter, mit der Sportpistole GK 1S 25 Meter ein- ober beidhändig wurden Krieger 6., Heinrich Porschke 7. und Rainer Richthammer 15.. Krieger, Porschke und Richthammer holten sich als Mannschaft mit der Sportpistole GK 1 S den 3. Platz. Krieger kam mit dem Sportrevolver 2S 25 Meter ein- oder beidhändig auf den 4. Rang.Das Landesschießen der Reservisten und Sportschützen mit Großkaliberwaffen wurde am 8. Oktober in Traunfeld ausgetragen. 480 Starten hatten sich daran in Bayern beteiligt. Hier die Platzierungen der Teilnehmer aus dem BSB Kreisverband Vohenstrauß: Halbautomat 100 m liegend aufgelegt: 2.Platz für Andreas Hösl, RK Pleystein, in der Einzelwertung Klasse I, 5. Platz in der Einzelwertung Klasse II für Josef Schreml, RK Pleystein.Ordonanzgewehr 100 m liegend aufgelegt: in der Einzelwertung Klasse II 15. Platz für Hermann Stahl und 21. Rang für Werner Fischer, beide KSK Böhmischbruck. Freies Gewehr Großkaliber: in der Einzelwertung Klasse I 4. Platz für Thomas Forster, RK Pleystein, in der Einzelwertung Klasse II 9. Rang für Klaus Dobner, 12. Platz für Franz Bauer, beide RK Pleystein, und 14. Rang für Heinrich Porschke, KSK Böhmischbruck.Freies Gewehr GK Mannschaftswertung, Klasse II: Thomas Forster, Klaus Dobner und Franz Bauer von der RK Pleystein holten sich den 3. Platz. Freies Gewehr GK Einzelwertung, Klasse III: 8. Platz für Dieter Mirus. Großkaliber Sportpistole GK 1 S Einzelwertung Klasse II: 1.Platz Klaus Dobner, 10. Rang Hans Beugler, beide RK Pleystein, 15. Platz Heinrich Porscke, 22. Platz Hermann Stahl, 26. Platz Rainer Richthammer, 27. Platz Werner Fischer, alle KSK Böhmischbruck. Richthammer, Porschke und Stahl von der KSK Böhmischbruck holten sich in der Mannschaftswertung den 6. Platz.Großkaliber Sportrevolver GK 2S und GK 2D 25 m ein- oder beidhändig: 2.und 5. Platz für Thomas Krieger, KSK Böhmischbruck. Großkaliber Gebrauchpistole GK 1 D 25 m ei- oder beidhändig: In der Einzelwertung Klasse II belegte Thomas Krieger den 4. Platz. Am Bundesschießen gingen 5200 Schützen an den Start, davon 695 aus Bayern. Mit Halbautomat Klasse I belegte Andreas Hösl von der RK Pleystein den 2. Platz, Josef Schreml von der RK Pleystein in der Klasse II den 14. Rang.Das Kreisvergleichsschießen 2017 findet am 3. Juni, 1. Juli und 12. August in Oberviechtach statt, das Landesschießen am 10. und 11. Juni in Traunfeld. Dort sind auch das Bundesschießen (16. und 17. September) und das Großkaliber-Landesschießen (7. Oktober).