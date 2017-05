Vermischtes Tännesberg

15.05.2017

6

0 15.05.2017

Kleinschwand. (es) Die Dorfgemeinschaft hatte zum Palmsonntag Palmbuschen und Buchskränze angefertigt. Den Erlös von 600 Euro überreichte Sprecherin Josefine Kick, seit kurzem auch Kreisbäuerin, an Herbert Putzer, Vorsitzenden der Kinderkrebshilfe in der Region Oberpfalz-Nord. "Wir können nur helfen, wenn uns geholfen wird", dankte Putzer. Alle waren der Meinung, dass diese Spende bei diesem Verein gut angelegt sei. Ein breit aufgestelltes Netzwerk sei eine große Hilfe. "Aktuell betreuen wir 68 Familien", informierte Putzer. "Wir wollen Familien mit krebs- und schwerkranken Kindern in unserer Region finanziell, durch persönliche Beratung und Betreuung unterstützen", sagte er. Bild: es