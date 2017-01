Vermischtes Tännesberg

18.01.2017

343

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache für einen Zimmerbrand im Bauhof der Marktgemeinde Tännesberg, den heute gegen 9 Uhr ein zurückkehrender Mitarbeiter entdeckt hatte.

Schnell waren die Feuerwehren aus Tännesberg, Großenschwand und Teunz vor Ort. Die Sitzgarnitur und diverse schriftliche Unterlagen wurden dabei in Brand gesetzt. Es entstand erheblicher Rußschaden. Die Kameraden aus Vohenstrauß mit der Drehleiter und dem Löschfahrzeug sowie aus Trausnitz kehrten unverrichteter Dinge wieder um, da ihr Einsatz nicht mehr nötig war. Kreisbrandmeister Christian Demleitner ließ den Bauhof mit einem Drucklüfter vom Rauch befreien. Der Atemschutztrupp räumte zudem die brennenden Möbelstücke aus dem Gebäude.Laut der Ermittlungen der Polizeibeamten der Inspektion Vohenstrauß dürfte ein herabhängendes Handyladekabel, das in der Steckdose steckte, als Brandursache in Frage kommen. Von da aus soll sich der Stoffbezug der Eckbankgruppe in Brand gesetzt haben. Den Schaden schätzten die Verantwortlichen der Marktgemeinde auf rund 7000 Euro.