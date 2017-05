Vermischtes Tännesberg

12.05.2017

12.05.2017

Seit Jahrzehnten erinnert die Ortschaft Weinrieth an ihren berühmten einstigen Bewohner Johann Baptist von Anzer. Anzer trat in den Orden der Steyler Missionare ein und wurde später geadelt und somit Bischof von Anzer. Er war einer der ersten des Ordens, der in China missionierte. Zu einer Maiandacht an der Bischof-Anzer-Kapelle versammelten sich auch heuer wieder sehr viele Gläubige, um mit Pfarrer Moses Gudapati zu beten.

Aus dem Maiandachtenheft des ehemaligen Papstes Benedikt XVI wurde die Andacht "Zelt Gottes" gebetet, denn sie fand unter freien Himmel vor der Kapelle statt. Das Wort des Papstes und den Besinnungstext trugen Marie Theres Brell und Anita Meindl vor. Die "Effata"-Musikgruppe aus Nabburg gestaltete unter der Leitung von Jonathan Brell am Keyboard die Andacht mit Marienliedern.Die knapp 20 Einwohner hatten ein kleines Zelt aufgestellt, um die Gäste nach der Andacht mit Gegrilltem und Getränken zu versorgen. Der Erlös kommt dem Erhalt der Kapelle zugute. 1856 hatte der Vater des Bischofs diese Kapelle zum Dank errichtet. Das Kleinod wird von den Weinriethern gepflegt. Der Ort an der Grenze zum Landkreis Schwandorf gehört zur Marktgemeinde Tännesberg und liegt auf einer Anhöhe über den Pfreimdtal. Kirchlich gehört Weinrieth zur Expositur St. Jakobus nach Döllnitz.