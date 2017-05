Vermischtes Tännesberg

09.05.2017

Seit 2010 wohnen sie in Tännesberg. Die Trauung im Rathaus vollzog Bürgermeister Max Völkl , der den beiden alles Gute und Gottes Segen auf ihrem gemeinsamen Weg wünschte. Am 5. Mai 2018 wird das Paar in der Pfarrkirche Tännesberg an den Traualtar treten und den Bund der kirchlichen Ehe schließen.Nach der standesamtlichen Trauung gratulierte die Siedlergemeinschaft Tännesberg mit Wolfgang Nicklas an der Spitze ihrem stellvertretenden Vorsitzenden Schlagenhaufer und seiner Frau mit einem Geschenk. Die Überraschung war ihnen gelungen, als sie mit einer Motorsense und einer Heckenschere Spalier standen.