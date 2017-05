Tännesberger Fanfarengruppe bläst Papst Franziskus den Marsch

Vermischtes Tännesberg

(es) Mit einer mehrtägigen Romfahrt und der Teilnahme an der "Grande Parata der Patrona Bavaria" machte sich die Fanfarengruppe der Kolpingsfamilie ein schönes Geschenk zum 40-jährigen Bestehen am 1. Juli. Für die meisten der 26 Teilnehmer war es die erste Fahrt in die Stadt am Tiber. Mit einem Bus startete die Gruppe nach dem Pilgersegen durch Pfarrer Wilhelm Bauer. Klare Vorgaben gab es am zweiten Tag für einen Gottesdienst im Petersdom mit 15 anderen Musikgruppen aus Bayern. Blaskapellen und Spielmannszüge spielten bei der "Pasta Party" am Abend auf. Bei einer Stadtrundfahrt mit Führung lernten die Tännesberger Rom näher kennen. Am dritten Tag trafen sich alle Kapellen am Petersplatz zur Teilnahme am Angelusgebet mit Papst Franziskus, der anschließend allen den Segen spendete. Für die Fanfarenspieler und Trommler endete eine erlebnisreiche Fahrt am Montag um 4.30 Uhr mit der Ankunft in Tännesberg. Bild: es