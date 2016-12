Vermischtes Tännesberg

30.12.2016

30.12.2016

Auf den Tag genau vor zehn Jahren gründeten elf Personen im Wirtshaus Lederer den Verein "Volltreffer". Bürgermeister Max Völkl spendierte deshalb in der Generalversammlung am Donnerstag eine Runde Schnaps.

Ziel: 2500 Besucher

Schaut, dass ihr Karten verkauft. Vorsitzender Fred Eckl mit Blick auf das 12. Oberpfalz-Festival

Was dieser kleine Verein in diesem Zeitraum auf die Beine gestellt hat, macht dem Namen "Förderverein" alle Ehre. Denn den Erlös aus jedem Oberpfalz-Festival haben die Mitglieder an die TSV-Abteilung überreicht. Großen Wert legen die Verantwortlichen darauf, dass bisher kein einziger Euro für die Finanzierung von auswärtigen aktiven Fußballern verwendet wurde.Wie vielseitig die Abteilung Fußball unterstützt wurde, führte Vorsitzender Fred Eckl in seinem Bericht auf. Er ist der Macher dieses mit Abstand kleinsten Vereins in der Marktgemeinde, der ein Beispiel dafür ist, dass man durch Zusammenhalt vieles bewegen und erreichen kann.Die Bilanz, die Eckl für 2015 und 2016 vorlegte, spricht Bände. Ohne die Sponsoren und die tatkräftige Mithilfe von Vereinsmitgliedern und Helfern wäre dies allerdings in diesem Ausmaß nicht möglich gewesen. Eckl bedauerte, dass zwei potenzielle Unterstützer für 2017 wegfallen werden, ist aber zuversichtlich, diesen Fehlbetrag auffangen zu können.Der Kartenverkauf, der bereits angelaufen ist, spielt hier eine große Rolle. Ziel sind 2500 Besucher. In der Tankstelle an der Ostmarkstraße können bis Dreikönig bei einem Sonderverkauf Eintrittskarten für 48 Euro und VIP-Karten für 75 Euro jeweils 20 Prozent billiger erworben werden. Inhaber der Vorteilscard von Oberpfalz-Medien erhalten bis zu dem Termin ebenfalls 20 Prozent Nachlass in den Geschäftsstellen von "Der neue Tag", "Amberger Zeitung" und "Sulzbach-Rosenberger Zeitung" sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen von NT-Ticket.Die Mitglieder dachten auch über eine Einsparung bei den Ausgaben nach wie beispielsweise einer effektiveren Werbung. Für die Helfer wird es nach dem Oberpfalz-Festival 2017 wieder einen Ausflug geben. Das Ziel ist allerdings noch offen, wird aber nicht wieder Weltenburg sein. Die Kassengeschäfte hatte Schatzmeister Andreas Winderl erneut sehr korrekt ausgeführt. Jedes Mitglied konnte in die Kassenbücher einsehen, außerdem auch in das Protokoll von Schriftführerin Simone Friedl, auf dessen Verlesung verzichtet wurde.Ausführlich diskutierten die Mitglieder über das 12. Oberpfalz-Festival mit Christine Stürmer und Chris Böttcher. Sven Stock informierte, dass Simbeck -Systems aus Stulln 100 Polo-Shirts mit der Aufschrift "Oberpfalz-Festival- Tännesberg" und mit dem Firmenlogo auf der Rückseite spendieren werden. Bei der Farbe einigte man sich auf Apfelgrün, Druck in Schwarz.Für Bürgermeister Max Völkl ist das Oberpfalz-Festival eine Bereicherung für die Marktgemeinde. Dem Förderverein "Volltreffer" dankte er dafür. "Schaut, dass ihr Karten verkauft", gab Vorsitzender Eckl abschließend als Parole aus.