05.05.2017

317 Athleten gingen beim Naabtallauf auf den vier Strecken an den Start. Vor allem die Sportler des TV Burglengenfeld hatten Grund zur Freude.

Hohes Tempo

Souveräner Sieger

Pünktlich um 14 Uhr spurteten die Bambini über den 500 Meter langen Kurs im Stadtpark. Philip Dobler düste in 1.54 Minuten als Schnellster um die Ruine und wieder zurück zum Ziel am Rathaus. Bei den Mädchen war seine Vereinskollegin Johanna Damm vom TV Burglengenfeld in 2.03 Minuten Tagesbeste. Seinen Vorjahressieg wiederholte Hannes Lell auf dem 1,8-Kilometer-Lauf über drei Runden durch den Stadtpark. Den Burglengenfelder Dreifacherfolg komplettierten seine Vereinskameraden Michael Fuchs und Jakob Wein. Auch bei den Mädchen sorgten Emma Caspers, Magdalena Helfer und Ronja Hofer für den Dreifachsieg.Auch die 4,8 Kilometer lange Kurzdistanz war fest in der Hand des TV Burglengenfeld. 800-Meter-Spezialist Andriy Griny schlug vom Start weg ein enorm hohes Tempo an und lief unbeirrt zum Streckenrekord von 16.29 Minuten. Den erneuten Dreifacherfolg komplettierten als Zweiter Sascha Klenk und Christoph Wein. Für eine faustdicke Überraschung sorgte Helena Pretzl vom TV Burglengenfeld, die sich bei ihrem ersten Start beim Naabtallauf gleich den Tagessieg erkämpfte. Christina Schmid vom Lauftreff Teublitz war ihr immer dicht auf den Fersen und stürmte 28 Sekunden später nach 20.58 Minuten ins Ziel. Gesamtdritte wurde Monika Lang. Als schnellste Jugendliche überquerte Emma Roidl (TV Burglengenfeld) vor Karin Wunderle (ASV Regenstauf) und Anna Lobinger (TV Burglengenfeld) das Ziel.Genauso wie auf der Kurzstrecke ließ der Tagessieger auf der Zehn-Kilometer-Distanz - Marco Bescheidl von der LG Passau - seinen Gegnern keine Chance. Ohne Schwächephase drückte er sein hohes Anfangstempo durch und finishte im Alleingangnach 33.08 Minuten. Auch Abdulshe Sultan Hersho (Läufer mit Herz) überzeugte als Zweiter mit einer starken kämpferischen Leistung. Dritter wurde Felix Wagner (LG Passau). Die Vereinswertung ging an die LG Passau. Das Team Läufer mit Herz folgte auf Rang zwei, Campus Asyl belegte den dem Bronzeplatz. Für den Veranstalter holte sich Helmut Rohrwild den Sieg in der Altersklasse M 60.Spannend verlief das Frauenrennen: Andrea Lanzinger (DJK Beucherling) und Kirsten Moritz (Tobi's Mädels) kämpften fast im Gleichschritt um den Tagessieg. Am Ende spurtete Lanzinger mit knapp drei Sekunden Vorsprung als Erste ins Ziel. Christina Blößl (Tobi's Mädels) freute sich über den dritten Platz und den Mannschaftserfolg mit Sabrina Lang. Der SWC Regensburg folgte auf Rang zwei und der WSV Nabburg auf Rang drei.