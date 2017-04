Am Samstag Naabtallauf

Die 29. Auflage des Naabtallaufes in Teublitz steigt am Samstag, 29. April. Der Erlös der Veranstaltung kommt wieder einer gemeinnützigen Organisationen in der Umgebung zu Gute.

Vier Läufe Der erste Lauf startete um 14 Uhr und geht über 0,5 Kilometer. Hier kämpfen die Bambini und die Kinder der Altersklassen (AK) U8 und U10 um den Sieg. Die Altersklassen U12, U14 und U16 sind dann beim zweiten Lauf um 14.10 Uhr über 1,8 Kilometer an der Reihe. Der Hobbylauf für Frauen (AK 18 bis 70) und Männer startet um 15 Uhr und geht über fünf Kilometer. Zehn Minuten später wird der zehn Kilometer lange Hauptlauf gestartet. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. Startnummernausgabe, Siegerehrung, sowie Umkleide- und Duschmöglichkeit sind wieder in der Dreifachturnhalle. (prf)

Die Schirmherrin, Bürgermeisterin Maria Steger, wird das beliebte Breitensportereignis des Lauftreffs Teublitz um 14 Uhr auf dem Platz der Freiheit starten. Mitmachen kann jeder Interessierte. Die Jüngsten drehen wieder ihre Runden im Stadtpark. Angepeilt werden laut Lauftreffleiterin Sabine Eichinger, die mit ihren Helfern die Organisation übernommen hat, wieder über 300 Teilnehmer. Rund 225 Anmeldungen lägen bereits vor. Alleine der TV Burglengenfeld hat bereits 107 Sportler gemeldet. Der Samstag verspricht mit 13 Grad und Sonne ideales Laufwetter. Auf dem schnellen Zehn-Kilometer-Kurs testen viele ambitionierte Athleten aus der Region ihre Frühjahrsform.Unter allen Teilnehmern werden nach der Veranstaltung in der Dreifachturnhalle Sachpreise verlost. Hautpreis ist dieses Jahr ein 250-Euro-Gutschein. Alle Kinder erhalten im Ziel Medaillen. Auf die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse bei allen Wettbewerben warten Sachpreise. Darüberhinaus gibt es Prämien für die Gesamtsieger in der Einzel- und Mannschaftswertung auf der Zehn-Kilometer-Strecke. Auch der teilnahmestärkste Verein bekommt einen Geldpreis.Auch wer nicht laufen möchte, kann nach Teublitz kommen, um das sportliche Flair zu genießen, die aktiven Läufer anzufeuern, das reichhaltige kulinarische Angebot zu genießen und so die Spendenaktion zu unterstützen.