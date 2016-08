Vermischtes Teublitz

31.08.2016

31.08.2016

Teublitz. In das umzäunte Freigelände eines Getränkehandels im Gewerbepark stiegen am Wochenende erneut unbekannte Täter ein und entwendeten leere PET-Flaschen im Wert von 400 Euro. Ein Zeuge, der auf der Umgehungsstraße am Samstag gegen 4.15 Uhr fuhr, sah dort eine hellblonde Frau im Alter von etwa 20 Jahren, die zwei große Müllsäcke trug und weglief, als sich der Autofahrer näherte. Hinweise an die Polizeiinspektion Burglengenfeld unter Telefon 09471/7015-0.