Vermischtes Teublitz

28.04.2017

4

Feuerwehreinsätze fordern schnelle Reaktionen. Dazu braucht es neben guten Kenntnissen der Technik auch viel Erfahrung und nicht zuletzt gute Ausbildungsmaßnahmen.

Schwandorf. (slh) Um den ehrenamtlichen Floriansjüngern einen möglichst guten Ausbildungsstand zu vermitteln, organisiert die Kreisbrandinspektion jedes Jahr mehrere Standortlehrgänge zum Maschinisten für Löschfahrzeuge und Tragkraftspritzen. Insgesamt 24 Teilnehmer aus den Feuerwehren Bruck, Burglengenfeld, Leonberg, Maxhütte-Winkerling, Meßnerskreith, Hof am Regen, Nittenau, Fischbach, Haselbach, Premberg sowie Teublitz arbeiteten sich zwei Wochen lang im Teublitzer Feuerwehrgerätehaus durch jede Menge Theorie und praktische Übungen. Bei der schriftlichen Abschlussprüfung mussten sie das Erlernte dann unter Beweis stellen. An zwei Samstagen ging es außerdem den ganzen Tag in das Gelände, um auch schwierige Abläufe zu erlernen. Sämtliche Teilnehmer legten die Maschinistenprüfung mit Erfolg ab. Kreisbrandrat Robert Heinfling dankte den ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden für ihr zusätzliches Engagement.