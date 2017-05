Vermischtes Teublitz

Da hat jemand mächtig Muffensausen bekommen: Am Dienstagnachmittag hat ein Autofahrer auf der A 93 bei Teublitz einen Unfall verursacht, ist trotzdem kurz weitergefahren und hat es sich dann offenbar anders überlegt. Er ließ das Auto auf dem Seitenstreifen stehen und flüchtete in den Wald. Das Unfallauto hatte er offenbar wenige Tage zuvor erst gekauft - mit gefälschten Personalien. Die Polizei sucht Hinweise auf den Mann und eine Frau.

Hubschrauber und Diensthund suchen nach Unfallfahrer

Kurz vor Unfall in Teublitz eingekauft

Der unbekannte Unfallverursacher war gegen 15.35 Uhr mit seinem Oktavia an der Anschlussstelle Teublitz in Richtung Norden auf die Autobahn gefahren und sofort über die rechte Fahrspur auf die linke gewechselt. Dort fuhr allerdings ein 40-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Volvo. Trotz Vollbremsung fuhr der Volvo auf das Heck des Unfallwagens auf. Der Volvo kam der Polizei zufolge auf dem linken Fahrstreifen äußerst links zum Stehen.Der Unfallverursacher fuhr laut Polizeibericht erst einmal weiter. Allerdings fand eine Polizeistreife das verlassene Auto rund einen Kilometer weiter auf dem Seitenstreifen vor. "Spuren im Gras und an der Böschung deuteten auf eine Person hin, die in den Wald geflüchtet war", heißt es im Polizeibericht. Eine Suche mit dem Polizeihubschrauber und einem Diensthund verlief negativ. Im Wald fanden die Beamten dann einige Kleidungsstücke wie Turnschuhe und Teile des Einkaufs aus dem Kofferraum des Oktavia.Die Ermittlungen ergaben schließlich, dass der Oktavia eine Woche zuvor, am 17. Mai, vom noch registrierten Halter aus dem Landkreis Regensburg an einen 25- bis 30-jährigen Mann mit süd-osteuropäischem Aussehen verkauft worden war. Laut Polizei war beim Kauf auch eine möglicherweise schwangere Frau mit ebenfalls süd-osteuropäischen Aussehen dabei. Die Personalien, die der Mann beim Kauf angegeben hatten, stellten sich als falsch heraus.Die Polizei verfolgte die Gegenstände im Kofferraum zurück und ermittelte, dass der Unbekannte vor dem Unfall beim Netto-Markt in Teublitz eingekauft hatte. Zeugen sagten aus, dort sei auch die Frau vom Autokauf dabei gewesen.Die Autobahnpolizei Schwandorf schätzt den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden auf 6500 Euro. Sie bittet Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit im Umfeld der Anschlussstelle Teublitz gemacht haben, sich unter der Rufnummer 09431/4301-80 mit der Autobahnpolizeistation in Verbindung zu setzen.