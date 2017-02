Vermischtes Teublitz

01.02.2017

Die Erschütterung ist groß. Rund 210 Vögel, die zu den Attraktionen des Wild- und Freizeitparks Höllohe zählen, müssen getötet werden. Grund: Die Vogelgrippe. Am Wochenende waren 13 Vögel in dem Park verendet.

Tödliche Spritzen

Landkreis sucht Ersatz

Geflügelpest: Vorfälle und Zahlen "Die Oberpfalz gehört zu den betroffenen Gebieten", erklärt Aleksander Szumilas vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Bisher ist der Subtyp H5N5 noch nicht bis in die Region vorgedrungen, so bleibt es bei H5N8. Mitte Dezember wurde ein Vogelgrippe-Fall in Roding (Kreis Cham) bekannt, am 29. Januar wurde die Geflügelpest in Lappersdorf (Kreis Regensburg) bei einem Tier gefunden. Untersucht werden bayernweit eingesendete Proben von Wildvögeln, Hausgeflügel sowie Wildfleischfressern. Die Stichproben stammen von tot aufgefundenen Tieren. Bayernweit wurden heuer bisher 263 Wildvögelproben eingeschickt (2016: 1287), davon waren 8 (2016: 88) positiv. Bei Hausgeflügel waren von 129 Proben (2016: 763) 11 infiziert (2016: 0). (plue)

Die hätten bei uns alle das Gnadenbrot bekommen. Frank Pabst, Geschäftsführer des Wild- und Freizeitparks Höllohe

Bei den toten Vögeln im Wildpark Höllohe (Stadt Teublitz, Kreis Schwandorf) handelte es sich um vier Pfauen, drei Gänse, je zwei Schwäne und Zwerghühner sowie einen Storch und eine Ente. Eine Prüfung im Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen hat Influenzaviren des Typs H5 nachgewiesen. Nun müssen auch die anderen Vögel des Bestands - Kanarienvögel, Finken, Enten, Hühner, Tauben, Wachteln, Fasane, Gänse, Pfauen und Störche - getötet werden.Die Vögel würden von Tierärzten des Veterinäramts mit Spritzen eingeschläfert, sagte der Pressesprecher des Schwandorfer Landratsamtes, Hans Prechtl, und fügte an: "Uns bleibt keine andere Wahl." Den genauen Zeitpunkt der Aktion wollte er nicht nennen. Wenn nötig, werde sich das Veterinäramt Unterstützung von frei praktizierenden Tierärzten holen. Um den Wildpark werde wegen der Vogelgrippe ein Sperrbezirk von drei Kilometern und ein Beobachtungsbezirk mit zehn Kilometern Umkreis festgelegt, sagte Prechtl. In diesem Bereich liegen auch größere Geflügelbetriebe. Am Friedrich-Loeffler-Institut (Berlin) wird derzeit geprüft, ob es sich um die hochpathogene Form des Virus handelt. Auf die Anordnung, die Vögel in der Höllohe zu töten, habe dieses Ergebnis aber keinen Einfluss, so Prechtl. Das sei gesetzlich vorgeschrieben. Das Ergebnis der Untersuchung wird für Freitag erwartet. Dann werde auch die entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, sagte Prechtl. Eine Gefährdung für Menschen liege nach momentanem Stand nicht vor. Der Wildpark wurde dennoch abgesperrt. "Der Schock sitzt tief", sagte Frank Pabst, Geschäftsführer des Wildparks, der in Trägerschaft des Landkreises steht. "Wir haben eine enge Beziehung zu den Tieren aufgebaut. Manche sind schon sehr alt, 15, 20 Jahre," sagte Pabst, "die hätten bei uns alle das Gnadenbrot bekommen." Auch die sprechende Krähe "Laura" - besonders bei den Kindern beliebt - wird eingeschläfert. Bis zu 50 000 Besucher besuchen den Wildpark pro Jahr. "Das lässt sich aber schwer schätzen, weil wir ja keinen Eintritt verlangen," erklärte Pabst.Kindergärten und Schulklassen nutzen den idyllischen Park gerne für Ausflüge. 40 bis 50 Busse pro Jahr kämen pro Jahr. Das Landratsamt geht sogar von bis zu 100 000 Besuchern pro Jahr aus. "An schönen Wochenenden im Sommer kommen schon einmal 5000 Leute," ergänzte Hans Prechtl. Der Landkreis beschäftigt für den Wildpark zwei hauptamtliche Kräfte und finanziert mit Förderverein und Arbeitsagentur noch eine Hilfskraft. Viele Ehrenamtliche helfen mit in dem Freizeitpark, der 1972 gegründet wurde.Das erste verendete Tier wurde laut Prechtl am Freitag entdeckt, am Wochenende starben immer mehr Vögel. Die Untersuchung der Kadaver wurde eingeleitet, am Dienstagabend stand das Ergebnis fest. Auch die Mitarbeiter im Amt seien erschüttert, sagte Prechtl. Der finanzielle Schaden für den Landkreis dürfte mehrere tausend Euro betragen, spiele aber eine untergeordnete Rolle, sagte der Pressesprecher. Sobald die Vogelgrippe-Welle abgeebbt ist, wird sich der Landkreis um Ersatz für die eingeschläferten Vögel kümmern. Der Wildpark soll nichts an seiner Attraktivität verlieren.