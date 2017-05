Freizeit Teunz

05.05.2017

5

0 05.05.2017

Einst trällerte das Duo "Annette und Martin" das Lied von den "drei weißen Birken". Jetzt steht beiden mehr der Sinn nach "Hallelujah" oder "Laudate omnes". Und 22 Gleichgesinnte ziehen mit.

Neues Geistliches Lied und Taizé

Ein Korb voller Erinnerungen

Es wird ganz schön eng im Probenraum des Teunzer Pfarrheims, wo Martin Pflug sein Keyboard eingestöpselt hat. Nach und nach treffen die Sänger der Gruppe "Horizont" ein und packen ihre Noten aus. Zwei Querflöten, eine Geige und eine Trompete sind mit von der Partie, wenn es ums musikalische Bekenntnis zum Glauben geht, vor allem aber um ein Miteinander im Gleichklang eingängiger Rhythmen. Früher mal war "Horizont" ein Jugendchor, inzwischen sind viele Sänger der ersten Stunde ausgeschieden, ältere haben ihren Platz eingenommen, ein fester Stamm hat sich etabliert. Von den Gründern sind neben Pflug noch seine Schwester Annette Fischer und Gitarrist Tobias Neuber bei der Stange geblieben.Damals, vor 18 Jahren, war es der neue Pfarrer Leo Heinrich, der in Teunz den Anstoß für einen Gottesdienst gab, der Jugendliche ansprechen sollte. In einer Zeit, als der 13-jährige Martin Pflug seine zweieinhalb Jahre ältere Schwester bei Auftritten zu Geburtstagen und Familienfeiern auf dem Akkordeon begleitet hat. Schlager waren damals angesagt, "Anita" oder der bei Älteren so beliebte "Schneewalzer"."Wir haben einfach in unserem Bekanntenkreis nachgefragt, wer Lust zum Singen beim Gottesdienst hat, und da haben sich spontan 30 Leute zusammengefunden", erinnert sich Annette Fischer. "Nicht erschrecken", warnt sie und packt drei dicke Ordner über die Chronik des Chores aus. Anfangs hatte die Gruppe noch gar keinen Namen, auch dann noch nicht als sie die erste Jugendvesper im Dekanat anleiern durfte.Ab 2003 firmierten die Sänger unter "Horizont", aber mit Udo Lindenberg und seinem "Hinterm Horizont geht's weiter" hatten sie nichts am Hut: H stand für Himmel, O für Offenheit, R für Ruhe, I für Instrumente, Z für Zusammenhalt, O für Opfer, N für Nie-Aufgeben und T für Treue. "Das gilt eigentlich immer noch", sagt die inzwischen 33-jährige Mit-Initiatorin. "Wir haben immer weitergemacht, nur die Altersstruktur hat sich gewandelt."16-Jährige, aber auch 50-Jährige sind unter den Sängern und Instrumentalisten. "Keiner ist hier Profi", erklärt Pflug, der als musikalischer Leiter fungiert. Aber der Chor ist trotzdem ein paar Stufen höher geklettert: von einstimmig, über zweistimmig bis hin zu drei- und vierstimmigen Stücken. "Vor allem aber ist jeder mit Freunde dabei", schwärmt Fischer, die wie viele andere die Probe am Donnerstag nicht missen möchte.Den Schwerpunkt im Repertoire bildet das Neue Geistliche Lied, aber auch Gesänge aus Taizé hat die Gruppe für die Gestaltung von Gottesdiensten aufgegriffen. "Bei allem Wandel ist der Chor seiner kirchlichen Ausrichtung treu geblieben." Ist damit eine volle Kirche garantiert? "Sagen wir mal gut besucht", schränkt der musikalische Leiter ein."Leben mit Jesus hat Folgen", schallt es dann beispielsweise durchs Kirchenschiff - und die Gruppe ist das beste Beispiel dafür. Für alle, die mitsingen hat sich auf jeden Fall ein neuer "Horizont" eröffnet. Annette Fischer ist sich sicher: "Die Freude, die rüberkommt, das merken auch die Zuhörer."Oberviechtach. Als Neues Geistliches Lied (NGL) wird ein musikalisches Genre bezeichnet, das sich an religiösen Inhalten orientiert, dabei aber durchaus von populärer Musik wie Schlagern, Rock oder Folklore beeinflusst ist. Ähnlich beliebt sind auch Lieder, die ihren Ursprung in der Gemeinschaft von Taizé haben: charakteristische Gesänge, die in vielfacher Wiederholung dargeboten werden, kurz und schlicht, oft nur aus einer Strophe bestehend, oft vierstimmig oder kanonisch. Viele sind zentraler Bestandteil der in aller Welt gefeierten und an die Gottesdienste in Taizé angelehnten "Nacht der Lichter", wie es sie auch in Regensburg gibt.Teunz. Wenn Annette Fischer Fotos von den Auftritten der Gruppe "Horizont" zeigen will, rückt sie mit einem vollen Wäschekorb an: Drei dicke Ordner füllen die Aktionen. Denn auch wenn die Lieder verhallt sind, so bleibt doch manches Andenken: ein buntes, selbst gestaltete Plakat, ein kleines Herz aus Stein für die Gottesdienstbesucher oder ein Armband, das an Inhalte der ganz besonderen Messe erinnert. Zu schön, um in der Schublade zu verschwinden: Annette Fischer trägt ihr "Horizont"-Armband auch im Alltag. Einer der nächsten Auftritte ist bei der Kommunion in Teunz am 28. Mai.