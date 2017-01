Freizeit Teunz

24.01.2017

Großzügig ist die katholische Landjugend von Fuchsberg ins neue Jahr gestartet: 1000 Euro spendete sie für Projekte, die Kindern zugute kommen - und dachte dabei auch an jene, auf die statt bunter Spielplätze die Strapazen einer Flucht warten. In zwei Jahren fordert ein ganz anderes Projekt die Mitglieder.

-Fuchsberg. Mitglieder der KLJB Fuchsberg überreichten kürzlich Spendengelder in einer Gesamthöhe von 1000 Euro für zwei Projekte: Die Hälfte der Summe war für dem örtlichen Kinderspielplatz bestimmt, die andere Hälfte für das Kindermissionswerk "Sternsinger".Gemeinsam etwas bewirken - diesem Grundsatz hat sich die Landjugendbewegung Fuchsberg seit ihrem Wiedererstarken 2011 erfolgreich verpflichtet. Neben zahlreichen Veranstaltungen für das kulturelle Gemeinwohl organisiert der Verein alljährlich eine Erntebrot-Verkaufsaktion, deren Erlös ausschließlich wohltätigen Zwecken zugutekommt.Mit Unterstützung der Schlossbrauerei Fuchsberg konnten sich die KLJB-Mitglieder zudem am Getränkeverkauf beim Regensburger Katholikentag beteiligen und den vereinseigenen Etat für Spenden somit beträchtlich aufstocken. Vom Engagement der aktiven jungen Leute profitieren deshalb heuer zu Jahresbeginn gleich zwei Projekte für Kinder."Kinder sind unsere Zukunft", begründet der stellvertretende zweite Vorsitzende Tobias Süß die Wahl der geförderten Projekte. Mit 500 Euro trägt die KLJB Fuchsberg dazu bei, den Kinderspielplatz im Ort komplett zu erneuern. Hauptträger der mittlerweile abgeschlossenen Aktion war die Feuerwehr Fuchsberg. Erster Vorsitzender Michael Baumer und Kassier Markus Forster nahmen den Scheck der KLJB-Vertreter entgegen. Durch diese Zusammenarbeit der Ortsvereine kann sich der Fuchsberger Nachwuchs nun über die zahlreichen, neu angeschafften Gerätschaften freuen.Doch nicht nur für die Kinder vor Ort, auch für notleidende Kinder in anderen Ländern möchte der Verein etwas tun. "Aktuell befinden sich rund 70 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Die Hälfte davon sind Kinder", informiert die KLJB-Vorsitzende Isabella Vogl über die Flüchtlingshilfe des Vereins. "Man vergisst oft, dass die Menschen nicht nur in Europa Schutz suchen. Viele flüchten zunächst in die Nachbarstaaten ihrer Herkunftsländer." Daher sei es umso wichtiger, gerade dort anzusetzen, wo die Aufnahmeländer am meisten einer finanziellen und technischen Unterstützung bedürfen. Dieser Aufgabe hat sich das Kindermissionswerk "Sternsinger" verschrieben.In einem umfassenden Projekt unterstützt die Organisation Flüchtlingskinder aus 28 Ländern in Afrika, Asien und Südamerika. Neben medizinischer Erstversorgung zählen Trauma-Bewältigung und Schulunterricht zu den Hauptprogrammen der weltweiten Flüchtlingshilfe. Daran beteiligt sich auch die Landjugend Fuchsberg mit einer Spende von 500 Euro. Das Geld könnte beispielsweise den Unterricht einer jordanischen Schulklasse ermöglichen.Das seit 2011 bestehende Vorstandsteam mit Neuzugang Jonas Ostermeier hat aber auch für die Jugendlichen vor Ort ein umfangreiches Konzept auf die Beine gestellt. Nächstes großes Projekt ist das Jubiläum: Zum 90-jährigen Bestehen des Vereins soll es 2019 ein dreitägiges Fest geben.