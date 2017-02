Freizeit Teunz

16.02.2017

60 Schüler des Musikateliers Heigl aus Fuchsberg begeisterten beim Valentins-Konzert in der Schulaula. Mit "Kindlein mein" bis "Dancing Queen" war die Bandbreite groß.

"Ich heiße sie alle willkommen zu unserem Valentinstag-Konzert", begrüßte Gerlinde Heigl die Mamas, Papas, Omas und Opas ihrer Musikschüler zu einem Konzert in der Grundschule. Ihr besonderer Gruß galt in der bis auf den letzten Platz besetzten Aula auch Dritten Bürgermeister Adolf Hammer.Rund sechzig Kinder und Jugendliche zeigten, was sie auf Keyboard, Akkordeon oder Gitarre gelernt haben. Das Konzert war eingebettet in die Geschichte eines Postmanns, die Musiklehrerin Maria Spitzhirn und Julia Forster in verteilten Rollen vorlasen. Der Postmann versucht, einen unfrankierten Liebesbrief, von einem gewissen Franz, der scheinbar sehr verliebt war und die Adresse vergaß, richtig weiterzuleiten. Die Musikschüler untermalten die Geschichte mit ihren Stücken, die sie fleißig einstudiert hatten und boten den Gästen einen angenehmen Nachmittag. Einfache Kinderlieder wie "In einem kleinen Apfel", "Spannenlanger Hansl" und "Kindlein mein" waren ebenso zu hören wie Volkslieder und Popmusik. Auch bekannte Hits wie "My Heart will go on" von Céline Dion oder Abbas "Dancing Queen" wurden präsentiert.Für Freunde klassischer Musik gab es das "Divertimento" von Händel, eine Sonatine und ein "Halleluja". Amelie Prey und Valerie Portner (Keyboard) überraschten mit einer Eigenkomposition. Mit den Stücken "Strand Party" und "He's a pirate" wurde ein schwungvoller Ausflug ans Meer gemacht. Gerlinde Heigl bedankte sich bei allen Mitwirkenden, den Lehrkräften und besonders bei den Eltern für die Unterstützung.