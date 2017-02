Politik Teunz

10.02.2017

Hochspeicher, Quellfassung und Pumpstation sind sanierungsbedürftig, die Leitungen teilweise marode. Nach 40 Jahren ist es an der Zeit, die Anlagen zur Wasserversorgung in Wildstein und in der "Kührieder Gruppe" für die Zukunft fit zu machen. Für Gemeinde und Verwaltung ein Kraftakt. Die Bürger fürchten die finanzielle Belastung.

Finanzieller Aspekt VG-Leiter Anton Brand erklärte bei der Versammlung die fördertechnische Situation. Derzeit gebe es eine Unterstützung durch das Land Bayern. Dazu wurden verschiedene Alternativen berechnet, um die maximalen Zuschüsse zu erhalten. Im optimalen Fall werden zunächst die Maßnahmen an der Wasserfassung, an der Pumpstation mit Aufbereitung und am Hochbehälter Kühried realisiert. So kann die Härtefallregelung optimal ausgenutzt und ein Zuschuss von 670 000 Euro generiert werden. Für die Gesamtmaßnahmen in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro sind das rund 28 Prozent. Die fehlenden 1,75 Millionen Euro werden über Verbesserungsbeiträge finanziert. Die Berechnung der Umlage erfolgt zu einen Drittel nach Grundstückflächen und zu zwei Drittel nach Geschossflächen der beitragspflichtigen Grundstücke. Die Schätzung der Verwaltungsgemeinschaft ergab akzeptable Werte. Auch die Abschätzung der künftigen Gebühren ergab keine besorgniserregenden Zahlen im Vergleich zu anderen Wasserversorgungen. (tkr)

Das Interesse ist groß. Die drei angesetzten Versammlungen für die betroffenen Ortsteile Burkhardsberg, Fuchsberg, Gutenfürst, Hammerhof, Haidhof, Hebermühle, Hermannsried, Hermannsriedermühle, Kühried, Kühriedermühle, Ödmiesbach, Ödreichersried, Tannenschleife, Weiherhäusl und Wildstein waren sehr gut besucht. Bürgermeister Norbert Eckl begrüßte dazu auch die zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung und Bernhard Kaltenecker vom Ingenieurbüro Zwick.Ohne Wasserrechtsbescheid geht auf Dauer nichts und so erläuterte Anton Brand die rechtliche Situation. Die Versorgung mit qualitativ hochwertigen Trinkwasser ist eine Pflichtaufgabe der Kommune. Dafür betreibt die Gemeinde Teunz mehrere Einrichtungen. Betroffen von der Sanierungsmaßnahme sind einerseits Wildstein und andererseits die "Kührieder Gruppe", ein Verbund von mehreren Ortsteilen.Das Wasser wird aus zwei Quellen im Bereich Wildstein entnommen. Für die Wasserentnahme benötigt die Gemeinde eine wasserrechtliche Erlaubnis, die unter Prüfung verschiedenster Interessen vom Landratsamt Schwandorf erteilt wird. Aufgrund der technischen Situation insbesondere der Wasserverluste wurde der Wasserrechtsbescheid vom Landratsamt widerrufen. Im Moment wird die Entnahme geduldet. Allerdings mit der Auflage, dass die notwendigen Sanierungen erfolgen und dann Rechtssicherheit geschaffen wird. Rechtliche Probleme macht weiterhin das Wasserschutzgebiet, das 1989 ausgewiesen wurde und einer Anpassung bedarf.Wasserverluste machen die Sanierung der Leitungsnetze notwendig. Die technische Situation der Anlagen erläuterte Ingenieur Bernhard Kaltenecker und mahnte: "Ein erstes Sorgenkind sind die Leitungssysteme." Im Jahr 2013 betrugen die Wasserverluste fast 50 Prozent der entnommenen Menge. Durch eine eingehende Analyse der Leitungen konnten bereits Leckstellen gefunden und ausgebessert werden. Die Maßnahmen waren erfolgreich und führten zu einem Rückgang der Verluste auf etwa 15 Prozent, was immer noch über dem wasserrechtlich kritischen Wert (10 Prozent) liegt. Ein Austausch der veralteten und bruchanfälligen Asbest-Rohrleitung von Kühried nach Haidhof und Burkhardsberg scheint dringend notwendig. Im Zuge der Arbeiten am Leitungsnetz wird eine Notversorgung geplant, die eine kurzzeitige Anbindung der beiden Einrichtungen an die Wasserversorgung Teunz erlaubt. Dafür müssen einige Rohrleitungen so ausgebaut werden, dass die Verbindung mengenmäßig ausreichend und technisch möglich ist.Weiterhin sind umfangreiche Baumaßnahmen an den technischen Anlagen notwendig. An der Quelle muss der veraltete Sammelschacht erneuert werden. In der Aufbereitungsanlage Wildstein müssen neben umfangreichen baulichen Maßnahmen auch eine Abdichtung sowie eine technische Erweiterung vorgenommen werden. Die notwendige Wasserqualität kann nur erreicht werden, wenn die bestehende Entsäuerungsanlage von etwa 10 Kubikmeter/Stunde auf 16 erhöht wird. Aufgrund der hohen Kosten für die Sanierung wurde eine Neubauplanung erstellt. Der Vergleich der beiden Varianten ergab, dass der Neubau nicht nur besser zu bewirtschaften, sondern auch mit Blick auf die Kosten sinnvoll ist. Der Hochbehälter Wildstein bedarf einer teilweisen Sanierung.Eine größere Investition betrifft den Hochbehälter Kühried. Um Versorgungssicherheit und auch den Brandschutz zu gewährleisten muss der Speicher vom 160 auf 400 Kubikmeter erweitert werden. Daneben sind umfangreiche bauliche Sanierungsmaßnahmen notwendig. Auch hier wurde als Alternative ein Neubau geprüft und für sinnvoll befunden. Für den Hochbehälter Fuchsberg wiederum sind nur kleinere Maßnahmen notwendig.Auch ohne über die Kosten zu sprechen war für alle Anwesenden klar, die Finanzierung wird ein Kraftakt. VG-Leiter Anton Brand übernahm die schwierige Aufgabe, den Besuchern den finanziellen Aspekt zu erklären (siehe Kasten). Anders als in den Vorjahren gebe es derzeit Fördermöglichkeiten. Bürgermeister und VG-Chef betonten, dass alle Stellen bemüht sind, die Kosten für die Bürger möglichst gering zu halten. Über aktuelle Zahlen und Entwicklungen werde zeitnah informiert; die VG stehe für Fragen gerne zur Verfügung.___Download der Präsentation: