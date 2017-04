Politik Teunz

27.04.2017

27.04.2017

Mit Michael Frisch gibt es in der Gemeinde Teunz wieder vier Feldgeschworene. Thema der Gemeinderatssitzung war auch der Neubau des Hochbehälters der Kührieder Gruppe. Der Planer erläuterte die technischen Daten und die Trasse der neuen Wasserleitung.

First-Responder-Einheit

Den Neubau eines Trinkwasser-Hochbehälters in Kühried (mit Abbruch des alten Hochbehälters) und die neue Trinkwasser-Aufbereitung mit Pumpwerk und Rückspülwasser-Klärbehälter erläuterte Ingenieur Bernhard Kaltenecker vom beauftragten Planungsbüro Zwick aus Weiden. Er informierte die Gemeinderäte über die Trassenführung, die sich an öffentlichem Grund orientiert, sowie über die Funktionsweise des Hochbehälters mit zwei Wasserkammern zu je 200 Kubikmeter Inhalt. Die über Zeitschaltuhr geregelte Steuerungstechnik, in der die Radon-Entlüftung enthalten ist, sowie die Wirkungsweise des Jurakalkfilters gehörten zu den technischen Details, die der Fachmann ausführlich darstellte.In der Sitzung stand die Vereidigung des neugewählten Feldgeschworenen Michael Frisch aus Wildstein an. Wie Bürgermeister Norbert Eckl ausführte, unterstützen Feldgeschworene das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung bei den Vermessungsarbeiten und üben dabei das älteste kommunale Ehrenamt in Bayern aus. Sie sind zur gewissenhaften und unparteiischen Tätigkeit sowie zur Verschwiegenheit und zum Bewahren des Siebenergeheimnisses auf Lebenszeit verpflichtet. Michael Frisch wurde von den drei Feldgeschworenen der Gemeinde Teunz gewählt und ersetzt den verstorbenen Siegmund Bayerl. Die Vereidigung fand unter dem Gemeindewappen statt. Der Bürgermeister übergab die Urkunde und das Buch mit den Vorschriften und dankte dem neuen Feldgeschworenen für die Übernahme des Amtes.Dem Bauantrag von Hermann Bücherl und Tanja Fleißer (Errichtung einer Scheune) - auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans hinsichtlich Baugrenze und Dachform von Nebengebäuden - stimmten die Gemeinderäte zu. Bürgermeister Eckl gab als Beschluss der nichtöffentlichen Sitzung bekannt, dass dem Antrag von Alois Eckl (Gutenfürst), auf Verlegung einer privaten Wasserleitung im öffentlichen Grund, auf dem vorgelegten Trassenverlauf zugestimmt wurde. Dabei ist die Öffnung der Straße zu vermeiden. Er informierte das Gremium über die Inbetriebnahme der First-Responder-Einheit durch die Feuerwehr Teunz, die Alarmierung dazu erfolgt durch die ILS Amberg. Offizieller Start ist am Sonntag, 30. April um 17.30 Uhr im Feuerwehrhaus. Die Gemeinderäte sind auch zum Dankgottesdienst anlässlich des 25-jährigen Priesterjubiläums von Pfarrer Herbert Rösl eingeladen. Termin: 2. Juli um 16 Uhr in Teunz mit anschließendem Stehempfang.