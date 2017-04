Politik Teunz

25.04.2017

Seit 20 Jahren mischen die Freien Wähler Fuchsberg in der Kommunalpolitik der Gemeinde Teunz mit. Der Vorsitzende Thomas Wilhelm erinnerte an etliche Aktivitäten. Ein Wunsch wurde nicht erfüllt.

Ehrungen möglich

Teunz-Fuchsberg. Obwohl Thomas Wilhelm eigentlich den Vorsitz der Freien Wähler Fuchsberg in jüngere Hände abgeben wollte, stellte er sich noch einmal zur Wahl und erhielt das volle Vertrauen der Mitglieder. Am Beginn der Jahreshauptversammlung im Dorfwirtshaus stand der Bericht über das abgelaufene Jahr. In zwei Vorstandschaftssitzungen wurden Veranstaltungen geplant, wie der Besuch der Sternwarte in Dieterskirchen. "Der Blick in den Himmel im Planetarium und durch das Teleskop zu den Kratern des Mondes waren sehr interessante Eindrücke", schwärmte Wilhelm.Der Besuch der Nominierungsversammlung der Freien Wähler Neunburg, Schwandorf und Cham zur Bundestagswahl gehörte auch für die Fuchsberger Gruppierung zum Pflichttermin. Mit Frank Aumeier aus Cham stellen die Freien Wähler einen kompetenten Vertreter zur Wahl, so Wilhelm. Selbstverständlich war auch die Teilnahme an der Verabschiedung von langjährigen Kreisräten, bei der auch die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger und der FW-Bezirksvorsitzende, Hubert Aiwanger, anwesend waren.Die 1997 verfasste Satzung der Freien Wähler Fuchsberg wurde um einen Punkt erweitert. Die Vorstandsmitglieder waren übereingekommen, dass Ehrungen für eine 25-jährige Mitgliedschaft vorgenommen werden sollen. Dem stimmten die Anwesenden einstimmig zu. Bevor die Neuwahlen unter der Regie von Wilhelm Greber starteten, dankte der Vorsitzende für die stets konstruktiven Vorschläge und die Mitarbeit."Wir waren in den vergangenen drei Jahren als Freie Wähler stets präsent und auch die Arbeit im Gemeinderat läuft gut", so Wilhelm. Da er seit 2002 den Vorsitz innehat und beruflich oft auch am Wochenende eingespannt ist, wollte er eine Verjüngung herbeiführen. Er ließ sich dann aber doch für weitere drei Jahre wählen.Da in diesem Jahr das 20. Gründungsjahr gefeiert werden kann, blickte Wilhelm in einer längeren Rede auf die Anfänge der FW zurück und erinnerte an die vielfältigen Aktionen in all den Jahren.